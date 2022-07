«A única coisa que podemos fazer é evitar novas ignições»

Entornointeligente.com /

Depois de se reunir com os especialistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o primeiro-ministro, António Costa, tinha duas notícias para dar ao país: as temperaturas vão começar a baixar nos próximos dias, mas as condições para a propagação de fogo continuam com um risco elevadíssimo. Por isso, a situação de contingência foi alargada até domingo . Até lá, todo o cuidado é pouco e do IPMA chega uma certeza: «Na situação actual, a única coisa que podemos fazer para tentar não agravar isto ainda mais é ter o máximo cuidado com o início dos fogos, evitar novas ignições.» Já há mais área ardida este ano do que em todo o ano passado.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com