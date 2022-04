Entornointeligente.com /

O homem quando se ri mostra os dentes castanhos. Fumaram-se horas de raiva naquela boca, agora sobra o escárnio e o desdém.

No primeiro instante em que o avisto, vejo uma só cor, essa, esse castanho carcomido pelo tempo.

Como há pessoas que são luz e outras baças, ele é o castanho, mas como se o castanho fosse a ausência de cor. Um homem que a vida engoliu sem que ele permitisse muitas alegrias. Nada o ilumina a não ser a raiva de lutar contra o país. Essa é a sua chama. Diz frases como «era de cor, mas bom tipo». Ou chama indiscriminadamente nomes aos políticos. Ou fala de pequenas batalhas que trava escrevendo cartas, debitando o ódio que lhe cresce da boca gasta com palavras rancorosas. O rancor consome-nos, e mais uma vez lembro de que quando o mundo nos parece todo errado, somos nós, muitas vezes, que estamos mal no nosso mundo. Não sei se chegou a haver mundo onde ele coubesse. Um homem de outro tempo, gasto também pela guerra.

À frente dele está a mulher de olhos azuis-vivos. É curioso que tudo nela parece apagado, enquanto os olhos se mantêm azuis como quem está em alerta. A mulher fala baixinho, anula-se perante o marido, tenta que nenhuma palavra vá contra ele. O azul-vivo dela e o castanho dele. Há quanto tempo aquelas cores não condizem?

Fico então presa aos gestos pequeninos dela, até para me distrair dele. Fala baixinho, diz que não pode beber mais do que

um copo. Confessa que já não conduz porque ele, ao lado dela, nunca se calava enquanto ela estava ao volante. Ouço tudo o que vai dizendo. Sei que neste país há demasiadas mulheres como ela que nunca puderam fazer a sua revolução. Ficaram caladas a vida toda com medo de levantarem a voz. E, tantas vezes em silêncio, construíram uma muralha para defenderem os filhos – as filhas.

As filhas destas mulheres são as que hoje usam batom vermelho, não cozinham se não lhes apetecer, não mudam fraldas só porque alguém lhes disse que tinham de ser elas a fazê-lo. As filhas do silêncio temeroso e das mães que se anularam. Também sou uma dessas filhas. As palavras que a minha mãe nunca pôde dizer gritam perto dos meus ouvidos.

O país comemora a revolução e a chegada da democracia, mas entristeço-me sempre que vejo uma mulher a emudecer. Já não são as mulheres que juraram luto para sempre e se fecharam em casa ou na igreja impedindo-se de viver. Estas são as que nas mãos dos maridos vivos ainda lhes aguentam o fel e a raiva por um país que nunca lhes serviu depois da guerra.

Este homem aqui ao meu lado, em frente à mulher dos olhos azuis-vivos, jamais procurou ajuda. Ele julgava saber muito bem com que armas se faz uma batalha, e a vida continuou a ser um combate muito depois de a guerra acabar.

Não posso fazer nada por ele e também não o quero ouvir. Não quero perto de mim o ódio mal acomodado, nem sequer aquele que vem em palavras escolhidas. O ódio será sempre uma resposta que insulta o pensamento. Então centro-me nela. Viro-me para ela e vejo naquele comportamento quase nulo a vida de muitas mulheres, todas as que ficaram na mão dos maridos, todas as que viram essa mão levantar-se sobre elas e assim aceitaram viver. Em nome do pai e dos filhos. Sem fuga porque o medo nos encurrala.

A mulher com os olhos azuis-vivos que todos os dias pergunta se lhe vai acontecer alguma coisa, se vai poder dizer uma palavra a mais – ou se uma a menos também lhe pode sair cara.

O homem dos dentes castanhos que saiu da guerra há muito mas que continua a encontrar motivos para combater o mundo está a ficar embriagado. As palavras são agora empurradas mais devagar, mas o ódio continua ali tão presente que assusta. A mim assusta-me que se possa viver a vida toda em combate, que não se encontre um lugar onde alguém um dia nos murmure que se pode tentar sobreviver de outra forma. Um murmúrio que agarrasse naquele casal cujas cores há muito se desbotaram e lhes diga que se pode ser feliz nos bocadinhos em que a vida não nos prega partidas. A vida não está sempre a fazer-nos fintas, pois não?

Saí daquela mesa, mas não sem antes dizer a palavra «democracia» que ainda usamos ao peito.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com