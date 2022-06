A mudança de estratégia que está a deixar a Ucrânia em «dificuldades»

Entornointeligente.com /

O que parece ter sido erro estratégico ou confiança a mais – a dispersão de unidades de combate e a ausência ou pouco apoio logístico – que resultou na tentativa frustrada de tomar Kiev – não está, dizem os serviços secretos britânicos, a acontecer no Donbass. As «estreitas» frentes de combate estão claramente delineadas e o fluxo de armas e equipamento, na zona Leste, está perto das forças russas.

Relacionados economia. Espanha defende na OMC acordo sobre exportações de cereais da Rússia e Ucrânia

nato. Líder da NATO mostra-se confiante na adesão da Finlândia e Suécia

rússia. Putin destaca importância da união do povo russo no discurso do Dia da Rússia

É a partir das zonas já controladas no Donbass – praticamente dois terços do território está sob controlo de Moscovo – junto à fronteira russa que tudo acontece. De Norte para Sul, há movimentos em direção a Izyum; de Sul para Norte, há apoios de reforço em direção à cidade de Donetsk e de Mariupol; de Leste, os dois movimentos de avanço russo dirigem-se a Lugansk e para uma área que aproxima as tropas russas de Slovyansk e Kramatorsk – cidades que distam pouco mais de 100 quilómetros de Severodonetsk.

A tática visível, considera o Ministério da Defesa britânico, tem sido o uso sistemático de artilharia para «gradualmente ocupar território em redor de Severodonetsk» que ainda está sob controlo ucraniano. A desproporção de armamento e do «poder de fogo» é evidente e admitida pelo próprio governo de Zelensky. «A rússia dispara quase 50 mil tiros de artilharia por dia, a Ucrânia só pode responder com um décimo» dessa força, explicou um conselheiro do governo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «A crescente força das forças terrestres» de Moscovo está a criar dificuldades acrescidas às tropas ucranianas pelo facto de haver «falta de munições» – os pedidos de ajuda têm-se repetido – e de «armamento pesado» para travar os ataques.

E desta vez, avisa o Ministério da Defesa britânico, os russos não estão a colocar no terreno simultaneamente «todos os três batalhões» de cada brigada para evitar perder a «capacidade de longo prazo». Ou seja, dois atuam quase em pleno e os terceiros começaram a ser «preparados para se desdobrarem». Tradução: como os «terceiros batalhões muitas vezes não têm todo o pessoal necessário», a Rússia «provavelmente terá de contar com novos recrutas ou reservistas» para reforçar estas unidades de combate.

O cerco e as semelhanças

«Os nossos soldados estão a ganhar as lutas nas ruas [em Severodonetsk], mas infelizmente a artilharia do inimigo está destruindo, andar por andar, as casas que as nossas tropas usavam como abrigos». A frase de Serhiy Haidai, governador de Lugansk, exemplifica a violência e a importância dos combates dos últimos dias. E a razão é óbvia: a ocupação de Severodonetsk e de Lysychansk, a menos de 10 quilómetros, dará aos russos o controlo da região de Lugansk que somada à região de Donetsk resulta na tomada, para além do território, de mais uma grande área industrial.

O governador admite as «dificuldades» e até que a «maior parte» da cidade está nas mãos russas; os militares russos garantem ter em seu poder todas as áreas residenciais de Severodonetsk.

E tal como sucedeu em Mariupol, também aqui na «enorme fábrica de produtos químicos Azot» estão escondidos civis – cerca de 800, incluindo crianças – nos bunkers do complexo industrial enquanto soldados ucranianos tentam travar a entrada dos russos.

O cenário é em tudo semelhante: cercar e esperar. «Não há planos para atacar Azot. A fábrica está bloqueada. As tropas ucranianas que permanecerem lá serão obrigadas a ter que se render», assegurou um oficial separatista à agência russa de notícias Interfax.

Serhiy Haidai alerta que, para além de Azot, «eles [os russos] querem isolar completamente a cidade e impedir a saída das pessoas» e a entrada de «munições e reforços» para as tropas ucranianas. Se assim for, e usando «todas as suas reservas, a Rússia ocupará Severodonetsk em «um ou dois dias».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com