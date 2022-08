A música está de volta ao Crato

Entornointeligente.com /

A 36ª edição do Festival do Crato começa esta terça-feira e prolonga-se até sábado enquanto Feira de Artesanato e Gastronomia.

Este evento na vila histórica alentejana terá em palco Gabriel o Pensador, Miguel Araújo, Bárbara Tinoco Jessie J, Vini Vici, entre outros.

Num ano de regresso aos festivais, as novidades não podem faltar, quem o diz é o organizador do Festival do Crato e Presidente da Câmara Municipal do Crato, Joaquim Diogo: «Vamos ter muita animação, uma roda gigante, uma decoração de palco diferente e um grande cartaz com a aposta nos melhores artistas do panorama musical português e internacional.»

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Para esta edição os destaques vão para duas apostas internacionais Jessie J e Vini Vici, Joaquim Diogo considera que este cartaz «é o melhor de sempre do Festival do Crato e também da Feira de Artesanato e Gastronomia que já vai na 36ª edição».

Para além dos espetáculos no palco principal, o público poderá usufruir do «Before Hours «, das 20.00 às 22.00 – uma das novidades desta edição – com o Dj Luís Sousa a dar as boas-vindas a todos no recinto do Festival, dos After-Hours com DJs a agitar as madrugadas quentes da já tão popular Feira de Artesanato e Gastronomia com entrada gratuita e de uma zona de camping ocasional.

As vendas superaram as expectativas, tendo alcançando valores na linha dos de 2019.

Em matéria de restrições, o presidente da Câmara Municipal do Crato afirma que «vai existir um reajuste na lotação e vários pontos de higienização das mãos, mas a maior responsabilidade é individual.»

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com