A música de himalion ensina a desacelerar

Entornointeligente.com / Diogo Sarabando, 27 anos, ocupou durante 12 meses para criar BLOOMING, primeiro álbum de himalion, nome do seu projecto a solo. Começou a compor em Março de 2020, com o país em confinamento, e terminou as gravações em Março de 2021, com o país em confinamento. Faz sentido, então, que este seja um disco marcado pela pandemia, embora não seja exactamente um disco “sobre” a pandemia; é mais um disco sobre a forma como o isolamento fez o autor reavaliar a sua relação com o tempo e a natureza. BLOOMING, álbum de indie folk pastoral cantado maioritariamente em inglês, tem a ver com desacelerar e, explica o artista natural da antiga freguesia de Santo António de Vagos (distrito de Aveiro), “reparar nos pequenos detalhes”.

