Entornointeligente.com /

Pela primeira vez desde o início do Circular Festival de Artes Performativas – já lá vão 18 anos -, a direcção artística do festival é feita a solo. Saiu Paulo Vasques, para assumir o cargo de vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila do Conde, ficou Dina Magalhães, para dar continuidade a um festival que há muito se tornou paragem altamente recomendável entre o frémito da rentrée das artes performativas a norte.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com