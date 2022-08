‘’A mi me gusta que me escupan’’- Pastor Oviedo revela qué tan bueno es en la cama (+Video)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en las últimas horas el polémico actor, locutor e influencer venezolano, Pastor Oviedo , reveló parte de sus intimidades al contar qué tan bueno es en la cama y lo que le gusta que le hagan en el acto. Así fue como durante una entrevista que ofreció para el podcast del dúo venezolano en youtube, Franklin Salomón y Carlos Juarez, ‘’Open Closet’’, el criollo fue cuestionado sobre qué tan bueno es en la cama, pues ha mostrado con sus palabras que tiene cualidades para hacer un buen acto en la intimidad.

El popular Pastor, quien es abiertamente homosexual, no dudó en explicar lo que hace en la intimdad con su pareja: ‘’Yo la paso delicioso, a mi me gusta todo…Desde que me escupan, pa’ arriba, que me chupen el ojo, los pies, bajo la piel, todo ‘’, relató Oviedo.

Acto seguido, tanto Franklin Salomón como Carlos Juarez quedaron impresionados con su revelación, ya que verdaderamente Pastor Oviedo dejo ver que es muy abierto a la hora de tener relaciones sexuales.

