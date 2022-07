A Marko se le fue el yoyo con su jujú con Gaby Espino

Entornointeligente.com /

15 julio, 2022

El influencer venezolano Marko Pérez habló de su relación con la actriz venezolana Gaby Espino. El artista criollo habló con Irrael Gómez en su podcast, La Nave, donde el actor y comediante le dijo al experto en Marketing que creará a una mujer ideal para él, a lo que el ex de Kerly Ruiz dijo que « Debería tener el trasero de Chiquinquirá Delgado y la cara de Gaby Espino».

Por este motivo, Marko no pudo evitar revelar « Es una mujer especial, fuera de serie, la seguridad con la que te afronta. Yo tuve muchas conversaciones, lo voy a hacer público, me escribía mucho en el directo, y un día me pone Me encantaría conocerte, nos encontramos, me agarra del brazo y lo primero que me dice es, despiertate, despierta que vas tarde, era Yulbertz» , bromeando que tuvo un sueño con la actriz criolla y lo levantó su esposa, por lo cual Irrael no pudo evitar reírse de su ocurrencia.

Ahora bien, hay que señalar que todo fue una broma del artista, y no tienen ninguna historia amorosa, agregando que ambos se conocen personalmente y han trabajado juntos pero como buenos amigos.

Fecha de publicación: 2022-07-15

