A Marko Música le cerraron su cuenta de TikTok

El generador de contenido Marko Música recientemente vivió un incómodo momento, cuando la plataforma de TikTok eliminó su cuenta, por lo que muchos de los internautas no perdieron la oportunidad de burlarse por lo ocurrido.

Sin embargo, el venezolano sin pelos en la lengua le respondió a quienes se escarnecen del cierre de su perfil, tras dedicarse cinco años subiendo contenido a esta red social y logrando alcanzar 9,5 millones de seguidores durante su creación.

Y es que, a través de su cuenta de Instagram, el criollo compartió un emotivo mensaje en el que expresó con tranquilidad lo que había sucedido con esta plataforma.

El influencer como de costumbre se tomó con humor los mensajes por parte de los usuarios, por lo que no dudó en manifestarse de manera divertida ante los comentarios de críticas que lo involucraban.

«Para los que se están burlando les informo que ya me comuniqué con TikTok y saben qué? Pues se seguirán burlando porque no me la van a devolver, Dios me los bendiga», dijo Marko Música.

Cabe destacar que, el humorista venezolano informó a sus fanáticos que había estado teniendo problemas técnicos con su cuenta desde hace tiempo, por lo que en vez de haber recibido alguna solución decidieron eliminarla definitivamente.

