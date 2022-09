«A Maria de Lourdes Modesto é a minha heroína histórica»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Perspicácia.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Autoconfiança.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Sensatez.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Honestidade.

O seu principal defeito?

Teimosia.

A sua ocupação preferida?

Viajar.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Bem-estar e bem viver junto da família e amigos.

Um desgosto?

Sempre que sinto que falhei.

O que é que gostaria de ser?

Uma incontornável referência da gastronomia portuguesa.

Em que país gostaria de viver?

Austrália.

A cor preferida?

Azul, gosto de olhar o céu.

A flor de que gosta?

Rosas vermelhas… são sedutoras.

O pássaro que prefere?

Canários, lembram-me o meu avô.

O autor preferido em prosa?

Miguel Torga.

Poetas preferidos?

Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge Amado.

O seu herói da ficção?

Pai Natal, tem o poder de nos fazer sonhar.

Heroínas favoritas na ficção?

Mulher Maravilha.

Os heróis da vida real?

Os Bombeiros Voluntários.

As heroínas históricas?

Maria de Lourdes Modesto, pelo que fez pelo património gastronómico nacional.

Os pintores preferidos?

Grão Vasco e Draw, que em Viseu têm obra que pode ser vista – seja no Museu ou nas várias manifestações de street art espalhadas pela cidade.

Compositores preferidos?

Mario Laginha e Rui Massena.

Os seus nomes preferidos?

Diogo e Sara.

O que detesta acima de tudo?

Mentiras.

A personagem histórica que mais despreza?

António de Oliveira Salazar.

O feito militar que mais admira?

Revolução 25 de Abril.

O dom da natureza que gostaria de ter?

A capacidade de renovação e rejuvenescimento .

Como gostaria de morrer?

Com muita energia e mais de 100 anos.

Estado de espírito atual?

Ambição.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Outro defeito meu… sou pouco tolerante a erros.

A sua divisa?

Fazer mais e melhor que ontem. Começar o dia do zero com a vantagem de ter mais maturidade e conhecimento para fazer bem feito e com respeito do que nos rodeia, sejam as pessoas ou a natureza.

