¡A marchar el 6 agosto!

El Instituto Duartiano junto a un grupo de organizaciones patrióticas han convocado una gran marcha para el próximo sábado 6 de agosto, saliendo desde el parque Colón hasta el altar de la Patria, a partir de las 10:00 de la mañana.

La marcha que impulsa Unidad Nacional, sin banderías partidarias, tiene como objetivo ponerle claro a la Comunidad Internacional que no hay ni habrá una solución dominicana a los problemas de Haití y que es su obligación auxiliar Haití en Haití, hoy bajo control de bandas crimínales y al borde de su colapso total.

El ciudadano que le importe la suerte de su país, del partido que sea, los independientes, sin importar clases sociales, deben acudir a esta marcha patriótica, para que llegue claro y fuerte al extranjero que aquí hay un pueblo unido dispuesto a defender la Patria de Duarte, sin odio, sin sentimientos de discriminación alguna frente a nuestros vecinos.

La Comunidad Internacional tiene que estar clara. No ha existido un pueblo más solidario con Haití que RD, pero ya no puede más. Deben saber que defenderemos con honor y valentía nuestro país, el que no puede ser sacrificado obligándolo a cargar con un éxodo gigantesco sin precedentes debido al inminente colapso total de Haití.

La ONU debe intervenir en Haití, desarmar las bandas, imponer el orden mínimo, previo a celebrar cualquier proceso electoral que en las actuales condiciones sería una farsa infame.

Estas posiciones las ha llevado el Pte. Abinader a la ONU y otros foros internacionales, lo que hemos reconocido públicamente como un paso valiente y justo. Pero esa Comunidad Internacional debe ver al pueblo dominicano unido, movilizado, con conciencia plena del problema que amenaza su supervivencia.

¡A marchar, sólo con la bandera nacional en las manos y en el corazón!

¡Viva República Dominicana! ¡Vamos a defenderla!

