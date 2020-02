“A maioria dos governantes angolanos não consegue justificar o seu património”

Entornointeligente.com /

Eleito presidente da UNITA em Novembro , Adalberto da Costa Júnior tem uma longa trajectória na política angolana, sucedendo a Isaías Samakuva depois de ser porta-voz e líder da bancada do seu partido na Assembleia Nacional (AN). Esta quarta-feira, é nessa qualidade que é recebido pelo Presidente João Lourenço na Cidade Alta e não como membro do Conselho da República (equivalente ao Conselho de Estado português), para o qual foi nomeado na semana passada. Em entrevista telefónica, o líder da oposição angolana falou do caso Isabel dos Santos, da falta de transparência da luta contra a corrupção , da manipulação partidária que, “em alguns casos, com esta presidência, aprofundou-se”, da tentativa de aliciamento dos dirigentes da UNITA por parte dos serviços de inteligência ao serviço do MPLA e do receio do partido do Galo Negro que o partido no poder esteja a preparar-se para adiar as eleições autárquicas que o Presidente prometera para 2020.

