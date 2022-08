A má notícia das buscas à mansão de Trump

Entornointeligente.com /

Aprendemos a acreditar que a democracia tinha na essência dos seus princípios e no equilíbrio da separação de poderes ingredientes suficientes para derrotar os adversários que, como Donald Trump, apostam na mentira e na manipulação. E, sim, Trump foi derrotado, e um dos seus seguidores, Jair Bolsonaro, arrisca o mesmo destino . O que não quer dizer que o veneno que instilaram nas democracias esteja esgotado. O que está a acontecer na sequência das buscas do FBI à mansão de Trump mostra que essa convenção que permitia aos cidadãos julgar a política com base na lei, na ética ou no interesse público continua ameaçada.

