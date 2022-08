Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/08/Audio-Occupazione-02-08.mp3

Il mercato del lavoro spagnolo ha subito a luglio una contrazione di 7.366 di posti di lavoro rispetto alla media, il primo calo di questo mese da quando la serie storica è iniziata 21 anni fa, mentre la disoccupazione è aumentata di 3.230 persone, prima crescita, nel mese di luglio, dal 2008.

L’aumento della disoccupazione e il calo dell’occupazione di luglio, mese generalmente buono per il mercato del lavoro, significano l’interruzione di cinque mesi consecutivi di buoni risultati per un mercato del lavoro ai massimi storici (20,34 milioni di occupati e 2,88 milioni di disoccupati) in un contesto economico d’incertezza e alta inflazione.

Redazione Madrid

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com