A los 73 años, muere Olivia Newton-John, la actriz y cantante que marcó a una generación con «Grease»

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, informó su familia.

«Falleció pacíficamente en su rancho esta mañana, rodeada de familiares y amigos (…) Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil», dijo su esposo, John Easterling , en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la actriz en redes sociales.

Resaltó que «Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama» , y pidió que «en lugar de flores» las personas que lo deseen envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John , dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Newton-John –nacida en el Reino Unido, en 1948– desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como «If Not for You», «Let Me Be There» y «Have You Never Been Mellow» .

Entre 1973 y 1983, estuvo entre los artistas más populares del mundo y superó los 100 millones de discos vendidos . Tuvo 14 sencillos entre los diez más populares en Estados Unidos y ganó cuatro premios Grammy .

Sin embargo, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical «Grease» . La canción de su famoso baile con el actor, «You’re the One That I Want», fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias. ¿Encontraste algún error? Avísanos

