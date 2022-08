A livre e o legislador

Entornointeligente.com /

Quarta-feira, ao final da noite, o presidente dos Estados Unidos da América telefonou a uma congressista. Não para persuadi-la a mudar um sentido de voto, para convencê-la a apoiar um pacote legislativo ou para qualquer convite institucional da Casa Branca. Joe Biden, democrata, ligou a Liz Cheney, republicana, para lamentar a sua derrota nas primárias para as intercalares deste outono. O gesto, à primeira vista peculiar dada a importância de uma vitória democrata para a restante presidência de Biden, tem um significado.

«Há dois anos, ganhei estas primárias com 73% dos votos e poderia tê-lo feito facilmente outra vez. Mas precisava de ter apoiado a mentira de Donald Trump sobre as eleições presidenciais. E isso nunca farei», afirmou Cheney, no discurso de concessão. Filha de um peso-pesado do partido, foi uma entre dez congressistas que votaram favoravelmente o impeachment a Donald Trump após a insurreição de janeiro de 2020, que teria impedido o ex-presidente de ser recandidato em 2024. Apenas dois dessa dezena mantiveram o apoio do Partido Republicano para ficarem no Congresso. Liz Cheney, talvez a mais vocal destes, foi preterida no Wyoming por uma advogada endorsada por Trump.

«Donald Trump continua a representar uma ameaça à nossa república. Farei o que for preciso para impedi-lo de regressar à Casa Branca», assumiu. «Um dos dois maiores partidos dos Estados Unidos da América tornou-se um culto de personalidade. E é o meu partido», rematou. Olhando para o modo como até Mike Pence, que foi número 2 de Trump, se viu forçado a pedir ao partido para parar de atacar o FBI, o diagnóstico não estará longe da verdade.

Qual o futuro de uma democracia bipartidária perante a radicalização do seu partido fundador e a ausência de sucessores no seu partido no poder? Essa é uma das questões que o outro lado do Atlântico lançou este agosto. A outra, não menos importante, tem que ver não com uma derrota interna, como a de Liz Cheney, mas com uma vitória política, de Joe Biden.

Este mês, o segundo maior poluidor do mundo ‒ a América ‒ aprovou o maior pacote legislativo dedicado às alterações climáticas neste século. Nas sondagens, passou despercebido. Na imprensa internacional, idem. Integrado na Lei da Redução da Inflação ( the inflation reduction act ), já ratificada pelo senado, abrange medidas relacionadas com impostos, saúde e ambiente num total de 700 mil milhões de dólares. Fruto de um ano de negociações, inclui incentivos ao desenvolvimento de tecnologias produtoras de energia limpa ( cleantech industry ) e ecologicamente responsáveis, mais impostos às grandes empresas com a redução do défice como foco e um aumento no cofinanciamento de medicamentos para idosos e no acesso a seguros de saúde. O objetivo foi fixado no regresso ao nível de emissões de carbono pré-2005, até ao final desta década. Apenas empresas com lucros superiores a mil milhões de dólares anuais serão taxadas e é visível uma preocupação com o retorno da indústria ao território nacional. O fim da ideia de um capitalismo global ‒ desregulado, sem nação ‒ parece ter tido início na sua pátria-mãe. As tarifas que a administração Trump impingiu aos produtos chineses, por exemplo, não foram levantadas por Joe Biden.

O presidente norte-americano, que celebrará 80 anos no mês das intercalares, continua no ativo sendo três anos mais velho do que W. Bush, que deixou o cargo em 2009, e quatro anos mais velho do que Clinton, que saiu de funções em 2001. O seu feito legislativo deste verão não teve qualquer impacto nos índices de popularidade, e as reformas que levou a bom porto só se farão sentir muito depois das eleições deste novembro. Conseguiu-o no primeiro ano e meio de presidência, apesar de um ambiente político polarizado e de uma economia a sofrer as dores da inflação, quase sem reconhecimento. A morte do líder da Al-Qaeda no mês passado, em Cabul, teria valido o mandato para a maioria dos presidentes. O seu concorrente ser investigado pelas secções de contraespionagem e crime organizado do Departamento de Justiça seria mais do que suficiente para dormir descansado. Mas a guerra na Ucrânia, o cerco a Taiwan e a incerteza constitucional que se vive nos Estados Unidos continuarão a tirar o sono a Sleepy Joe , que, pelos vistos, não dorme assim tanto.

Pode uma democracia sobreviver quanto o sucesso político é medido em raiva ‒ e não em políticas públicas ‒ e quando a vontade política é guiada pela tribo, e não pela convicção?

Pode.

Não por muito tempo.

