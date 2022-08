A lei de Haaland no dia em que Fábio Carvalho salvou o Liverpool

Entornointeligente.com /

O segundo hat-trick consecutivo de Erling Haaland – 9 golos em 5 jogos – na goleada (6-0) do Manchester City ao Nottingham (com «bis» de Álvarez e um golo de Cancelo) contribuiu para o resultado mais desnivelado da 5.ª ronda da Liga inglesa, que esta noite (20h) fica completa com o Leicester-Manchester United.

Irresistível, o campeão terá de esperar por um deslize do líder Arsenal, que somou a quinta vitória (2-1), com Gabriel Jesus (30’) a mostrar o caminho na recepção ao Aston Villa. Os «villans» ameaçaram, graças a um golo (74’) de Douglas Luiz que passou no crivo da arbitragem. Mas Martinelli (77’) repôs a vantagem e assegurou os três pontos.

Em 5.º na classificação, depois da «barrigada» (9-0) frente ao Bournemouth, o Liverpool – ainda sem Diogo Jota e com Darwin castigado – sofreu para vencer o Newcastle. O sueco Alexander Isak, reforço milionário dos «magpies», marcou na estreia na Premier League e viu novo golo anulado antes de os «reds» conseguirem a reviravolta aos 90+8’, com um golo do português Fábio Carvalho. Roberto Firmino (61’) deu esperança e Jürgen Klopp foi a tempo de evitar o descalabro, saindo de coração cheio de Anfield (2-1).

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 31, 2022 Já o Tottenham, opositor do Sporting na Liga dos Campeões, empatou (1-1) com o West Ham, no derby londrino. Desfecho semelhante ao do Wolverhampton, de Bruno Lage, em Bournemouth (0-0).

Em Génova, a Lazio esteve perto de garantir um triunfo que lhe dava acesso a uma parceria na liderança da Serie A, juntando-se à rival AS Roma. Mas a vantagem conseguida por Ciro Immobile (21’) acabaria por ser anulada já em período de compensação, por Gabbiadini (90+2’). Mourinho comanda, assim, isolado em Itália, depois de Nápoles e Lecce terem empatado (1-1), com a equipa de Spalletti impotente perante a bomba de Colombo, que instantes antes falhara um penálti.

Adversária do Benfica no Grupo H da Liga dos Campeões, a Juventus venceu (2-0) o Spezia e ascendeu ao terceiro lugar a dois pontos da AS Roma, que só pode ser alcançada por Atalanta ou Torino, que hoje se defrontam.

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 31, 2022 Na Liga francesa, com menos um jogo, o Lyon mantém-se na corrida de líderes. O Lens sentiu problemas inesperados frente ao Lorient (5-2), depois de ter estado a vencer por 2-0 e ter permitido o empate com um «bis» de Terem Moffi. O PSG foi ao terreno do recém-promovido Toulouse rectificar (0-3) o deslize da ronda anterior. Neymar (37’) teve de esperar pela justiça do VAR, a confirmar o primeiro golo parisiense. Mbappé, a passe de Messi, dissipou dúvidas no recomeço (50’) antes de Bernat (90’) fechar as contas.

Os campeões franceses mantêm a companhia de Lens e Marselha (outro adversário do Sporting na Champions), que bateu o Clermont (1-0). O Lille de Paulo Fonseca entrou bem, a marcar por Bamba (20’), mas dois penáltis, de Delort (22’) e Pépé (29’), mergulharam o adversário numa depressão.

