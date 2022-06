¿A la Premier League? Las dos opciones que manejaría Neymar en caso de salir del PSG

Entornointeligente.com /

Neymar, al parecer, no seguirá en el PSG. No entraría en los planes de la directiva para la próxima temporada y el brasileño tampoco estaría cómodo en la capital francesa.

Lo que complica la salida del atacante es su alto salario. Recibe 35 millones de euros por año.

Una de las opciones, según varios medios europeos, sería el Chelsea . Sin embargo, el entrenador Thomas Tuchel tiene como prioridad a Ousmane Dembélé, que no ha renovado con el Barcelona.

Thiago Silva, compañero de «Ney» en la selección de Brasil, se refirió a la situación. » Tiene que venir al Chelsea. Si se va, debe venir aquí. Ya no hace falta hablar de sus cualidades. Además, es un gran amigo. Por ahora, no sé nada. Pero espero que se materialice y que no se quede solo en la etapa de información», afirmó.

El Manchester United también estaría interesado, aunque solo si se va Cristiano Ronaldo. A CR7 le queda un año de contrato con los «Diablos Rojos», pero no estaría cómodo en el club.

