a la luz su equipo 22/23

Es la dura realidad que vive a día de hoy Cristiano Ronaldo en el seno futbolístico: el jugador quiere salir del Manchester United, equipo que no solo no le permitirá jugar la Champions League esta temporada, sino en el que ha perdido su condición de titular indiscutible . Erik ten Hag ha dejado muy claro que no está dispuesto a brindar importancia al delantero de 37 años si hay otros jugadores que transmitan más confianza al técnico y ahora el portugués está acercándose al abismo final de su carrera.

Durante el mercado veraniego, sobre todo desde que el United certificó su ausencia de la próxima edición de la Champions, CR7 y Jorge Mendes han estado un nuevo destino para el futbolista que sí le brindase tal privilegio, incluyendo el Real Madrid.

Cristiano salió hace cuatro años del conjunto merengue y, tras esta declaración de intenciones del futbolista, Florentino Pérez no tuvo otro remedio que salir a escena para finiquitar los rumores que estaban dando alas a su posible regreso: en ningún momento el club capitalino ha valorado su fichaje este verano, unas palabras que supusieron el primer varapalo para el delantero. Más tarde, y con la misma idea de salir de Old Trafford, equipos como el Chelsea o el Bayern Múnich han tanteado su incorporación, pero no con el suficiente interés como para enviar una oferta a los red devils , quienes también han puesto muchas trabas para dejar escapar al luso.

Hace un par de semanas la opción de regresar a Lisboa como estrella del Sporting de Portugal también parecía ser viable, pero Ruben Amorin, técnico del equipo blanquiverde, ha desechado por completo esta posibilidad , tal y como ha apuntado The Times.

Por último, el Nápoles es el equipo que puede salvar a CR7 de vivir un ostracismo esta campaña . Spalletti se ha mostrado encantado por esta posibilidad, pero el condicionante económico podría frenar en seco la operación.

En definitiva, si el conjunto italiano no logra su objetivo de rescatar al ariete haciéndole un hueco en sus filas, el luso vivirá una ‘retirada’ anticipada este año en el que su mayor aliciente, a nivel personal, será intentar recuperar la titularidad en el Manchester United, no agrandar su legado en la Champions League, competición donde es el máximo goleador de todos los tiempos.

