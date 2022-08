«A la gorra» pero virtual: la particular historia de Víctor, el músico que revoluciona las redes

Entornointeligente.com /

No trabaja con la música, aunque su vínculo tan estrecho con las melodías le da rédito económico y miles de satisfacciones. Hizo de todo, y actualmente maneja un remis , su sustento para vivir el día a día.

Informate más David Bowie el artista británico más influyente de los últimos 50 años Gracias a animarse y mostrar su talento, el hombre nacido en Ituzaingó revoluciona las redes sociales con su música (sobre todo en TikTok donde figura como @sacadisimo ) y brinda shows en vivo a la gorra. Sí, a la gorra pero de forma virtual.

«Empecé hace 2 meses. Yo era muy tímido, me costaba mucho la exposición, y a través de la música me animé a modificar cosas en mi pensamiento. No lo hice por una necesidad económica, aunque siempre viene bien un ingreso extra, más si es de lo que te gusta» , le contó a Ámbito el fanático de los Guns N’ Roses .

«Siempre vine bien un ingreso extra y vi que podía ser redituable. Colgué un video en un par de lugares, tuvo una repercusión interesante, después empecé a hacer vivos, y los intercalé entre charlas sobre diferentes temáticas, y tocar . Había diferencia entre los que se quedaban por lo que yo decía de la sociedad, y los que querían solo escuchar los temas que hacía», agregó.

Y recordó: «Me puse a tocar en vivo, sin nada, tuvo una buena repercusión y lo que terminó sucediendo , es que me acordé de que el cantante de una de las bandas donde yo tocaba empezó a hacer shows en vivo, con más estructura e inversión, y me pregunté: por qué no lo estaba haciendo yo sabiendo la repercusión que él generaba y toda la gente que lo veía. Quería mostrar mi música».

El ida y vuelta con el público Paso a paso, Víctor comenzó a tener un diálogo y escucha permanente con el público que se sumaba a sus vivos. En un abrir y cerrar de ojos, admitió que «después de tres vivos, se me ocurrió un día poner el número de CBU , o el alias, para ver si alguien me hacía transferencias y me encontré con que la gente aportaba. Puse un cartel mediocre, pero con un mínimo se sumaban. Entonces, fue gratificante, porque ver la posibilidad de hacer algo que te gusta y que por primera te retribuyan de manera económica y es muy bueno. Más haciendo lo que mejor se hacer, que es tocar la guitarra; fui programador, técnico en redes, técnico en mezcla y mastering , y a partir de ahí lo que hice fue mejorar el sistema para ofrecer una calidad acorde a lo que considero que necesita cualquier oyente para disfrutar de un show. Quiero invertir para que el público use auriculares y escuche como si estuviese en un teatro» .

victor guitarra 2.jpg La fractura en su brazo y su primer acercamiento con la guitarra Si de historias inesperadas se trata, Víctor fue protagonista de una. «Mi historia es muy loca. Tenía 15 años, me cambié de colegio, y mis compañeros me invitaron a jugar al fútbol, ni entré, y me resbalé corriendo sin llegar a tocar la pelota. Me fracturé el brazo. Al no poder ir a la escuela, tenía que ir a pedir las tareas, me tocó uno que vivía cerca de casa, increíblemente tocaba la guitarra, y la quería vender. Mi viejo, con mucho esfuerzo, me la compró acompañando mi deseo desde muy chico» , recuerda con nostalgia.

Y vuelve a sumergirse en su infancia: «Una vez se rompió el equipo de música, y le preguntaba a mi viejo cuándo iba a comprar uno. Logró comprar un equipo, y como cada vez que yo hacía un mérito para que me feliciten, el premio era poder llevarme el equipo a la pieza para escuchar música, era hermoso».

«Hacía diez días que me habían sacado el yeso de la mano, no sabía tocar la guitarra, pero me maravilló el hecho de pedirle la tarea y encontrarme con un mundo distinto. Y siendo fanático de los Guns , sobre todo de Slash , mi mentor desde el principio, me volví loco. Con el tiempo, fui a conservatorios para leer música, toqué siempre de oído, fui a prácticas, y empecé mi vinculación con la guitarra para nunca más dejarla».

