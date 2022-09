¡A la cancha! James Rodríguez fue confirmado como titular del Olympiacos ante el Aris

Entornointeligente.com /

James Rodríguez llegó a Grecia y de inmediato se estrenará con su nuevo equipo, el Olympiacos, en el partido de este domingo (12:00 del día) ante el Aris.

El técnico Carlos Corberán confirmó al volante colombiano, quien apenas pudo entrenar el fin de semana con el elenco griego, después de firmar su contrato el viernes.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️ #Olympiacos #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/HZ0W8m8yRG

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) September 18, 2022 Olympiacos marcha en la tercera casilla a 4 puntos del líder Panathinaikos, y está obligado a ganar para no ceder más terreno en la tabla.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com