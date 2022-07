A (in)dignidade de uma Agenda

Entornointeligente.com /

Uma das novidades mais importantes contidas na chamada » Agenda do Trabalho Digno «, reapresentada pelo Governo há poucos dias no parlamento e já aprovada , na generalidade, tendo agora passado à discussão na especialidade, consiste, sem dúvida, na norma relativa à compensação devida ao trabalhador contratado a termo certo, em caso de caducidade do vínculo. Como é sabido, o contrato a termo ou a prazo assume, no nosso tecido empresarial, uma centralidade sem igual, surgindo o excessivo recurso a esta modalidade de contratação como uma das causas dos altos níveis de precariedade laboral existente entre nós. Ora, a precariedade é um desvalor, a precariedade é contrária aos valores que ao Direito do Trabalho cumpre defender e promover, entres estes avultando a garantia da segurança no emprego, inscrita no art. 53.º da Constituição da República Portuguesa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com