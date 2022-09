A imagem que repousa

Entornointeligente.com /

Regresso a Jorge de Sena. E cito os versos com que termina um poema de 1950 dedicado ao pintor Pierre Bonnard: » A vós só cores convergem os sentidos / – só cores, não uma, não esta sobre aquela, / mas esta, aquela, todas, / presença fervorosa em gradações conjuntas: / a vossa idade calma de existir, / de estar pousado sobre a terra humana / como coisa alada que repousa. » O poema pertence ao livro Pedra Filosofal , datado desse mesmo ano, há poucos meses reeditado pela Assírio & Alvim, com prefácio de Joana Meirim.

Será um detalhe biográfico, uma equívoca chave de leitura para algo que, em boa verdade, não necessita de chaves para promover a nossa entrada naquele mundo, mas não pude deixar de me sentir tocado pelo facto de Sena e Bonnard terem partilhado um tempo concreto que, agora, se nos apresenta como abstração dos calendários ou, em todo o caso, património histórico – se é que a história se faz de um devir tendencialmente abstrato a que, com maior ou menor capacidade de crença, atribuímos o valor e a pertinência (histórica, justamente) daquilo que aconteceu. Como dizia Roland Barthes, celebrando a «mensagem» das fotografias que o fascinavam: «Isto aconteceu.»

Aconteceu que Sena e Bonnard (ainda) foram contemporâneos. Através de uma distância tecida de claras diferenças geracionais, mas ligados pelo tempo cúmplice da escrita e da pintura. Quando Sena escreveu o citado poema, a 19 de fevereiro de 1950, tinham passado pouco mais de três anos sobre o desaparecimento do pintor, a 23 de janeiro de 1947, contava 79 anos. Sena completaria 31 anos de vida em 1950, tendo falecido em 1978, com a idade de 58 anos.

Pierre Bonnard: Sala de Jantar no Campo (1934-1935).

O poema ilustra um peculiar pensamento das imagens, por estes dias desvalorizado pela vertigem, digital e errática, da sua imperiosa circulação. Considerar que «ilustra» esse pensamento não deixa de envolver alguma ironia: pensar uma imagem não era reduzi-la a códigos descritivos de uma cultura visual (agora dominante) comandada por significados fixados de uma vez por todas; era, isso sim, reconhecer nessa imagem a possível beleza radical de uma «coisa» que resiste a qualquer significação rudimentar e definitiva. Voando na própria contradição que a faz existir: «coisa alada que repousa».

Provavelmente, Sena reconhecia em Bonnard algo da solidão criativa que ele experimentou através dos seus primeiros livros de poesia, incluindo Pedra Filosofal . Como Joana Meirim recorda, citando um estudo de Jorge Fazenda Lourenço, por essa altura, alguma crítica, «liderada» por João Gaspar Simões, rotulou-o através de três palavras de irremediável impacto emocional: «hermetismo, cerebralismo, intelectualismo». São palavras que, na sua frieza, reconhecem aquilo que outras palavras podem conter para lá das regras apertadas do seu presente, apontando para «o novo tempo e os outros que hão de vir», como Sena escreveu num poema do Natal de 1947.

A poesia de Jorge de Sena e a pintura de Pierre Bonnard nascem de uma mesma solidão criativa.

Num caso como noutro, não se trata de reeditar o cliché do «artista como vítima». Nem sequer de supor que a obra de um artista se faz através de uma linha linear (passe a redundância…) que só pode apontar para um futuro determinado e determinista. Nessa perspetiva, o universo de Bonnard talvez encerre uma lição – «lição de coisas», como diria Godard – cuja pertinência não se perdeu. Em termos esquemáticos: num tempo de muitas atribulações mais ou menos abstratas (fascinantes, não é isso que está em causa), Bonnard ficou sempre «agarrado» à figura humana e à representação dos lugares dos humanos, lugares por sua vez enredados com os elementos naturais – é um jogo de secreta sensualidade que, no limite, nos leva a repensar a noção de natureza.

Muitos quadros dos anos finais de Bonnard, vividos na sua propriedade de Le Cannet, no sul de França, são o comovente testemunho dessa naturalidade (estranha palavra neste contexto) que nada tem que ver com qualquer naturalismo televisivo, culturalmente dominante no nosso presente. O carinho com que ele pintou, por exemplo, a mesma sala de jantar em diversas telas decorre de um respeito – que é também uma forma de amor – pela pluralidade dos nossos modos de ser, logo de habitar.

O maravilhoso Museu Bonnard, precisamente na zona de Le Cannet, existe como testemunho exemplar dessa visão do mundo. Se quisermos ceder à tentação de algum simbolismo, diremos que, saindo dele e descendo os dois quilómetros do Boulevard Carnot, iremos encontrar o palácio onde, desde 1983, decorre o Festival de Cannes. Como num filme.

