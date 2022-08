A Igreja Católica numa «manhã submersa»

Entornointeligente.com /

O pontificado do Papa Francisco notabiliza-se pelo enfrentamento corajoso e transparente de uma enxurrada de atos criminosos praticados ao longo de décadas, sob o manto de poder da Igreja Católica, por alguns membros do seu clero e ordens religiosas. Um manto cego, diga-se! A descoberta e denúncia dos asquerosos e incontáveis casos de abuso sexual de menores envergonhou profundamente a comunidade católica. Personalidades criminosas, vestindo casulas bordadas a ouro, atuavam com total à vontade, tendo as vítimas à mão, tolhidas por temor reverencial e tendo a justiça longe, pelo encobrimento.

Profundamente desgostado, o Papa pediu perdão e determinou medidas para inventariar, punir e responsabilizar quem tivesse de o ser, tanto pelos abusos já conhecidos, como por aqueles ainda ocultos.

No Canadá, para a redenção possível das atrocidades cometidas ao longo de anos por membros do clero e ordens religiosas católicas , Francisco deslocou-se em «peregrinação penitencial a lugares escuros do erro, dor e vergonha» nas suas próprias palavras. Reuniu-se com as vítimas, hoje adultos, ainda visivelmente sofredores e pediu o seu perdão pela violência infligida durante décadas. Crianças nativas originárias eram confiadas pelo Estado a escolas católicas para serem «aculturadas», ou seja, para serem desinseridas das famílias, despojadas da sua espiritualidade e costumes ancestrais. Muitas crianças morreram de tenra idade, devido a doenças não tratadas e à violência física, estando enterrados nas redondezas em campas anónimas, sem que os familiares as possam recuperar.

Na sua pastoral sincera, muito mais próxima dos que sofrem, o Sumo Pontífice esforça-se por transformar a Igreja Católica numa força diferente, caritativa e promotora da igualdade e do respeito individual, a todos acolhendo. Personalidade surpreendente, muito sensível e emotiva, está à vontade no meio dos pobres, porque veio de um continente onde a pobreza parece eterna. Propõe mudanças sem medos e quer a Igreja Católica a responder mais e melhor aos problemas sociais desta era.

Antes da democratização do ensino público, é justo dizê-lo, as instituições educativas da Igreja Católica, colégios e seminários eram os locais onde os jovens desfavorecidos, sobretudo do interior do país, podiam acolher-se para estudar e ter esperança numa vida melhor. Mas também é verdade que em alguns desses internatos se escondiam e dominavam clérigos de personalidades tortuosas, aí encontrando a circunstância ideal para exercerem violência física e psicológica sobre crianças pobres e indefesas, fechadas num círculo a que o Estado prestava pouca atenção.

A literatura nacional conta com algumas obras-primas onde se expõem com arte, personagens de padres diabólicos, sedentos de poder, comprazendo-se no exercício da intriga maldosa e curtidos na arte de dominar, por via da humilhação. Algumas obras de Eça têm figuras deste cariz, construídas com maestria e inspiradas ao escritor pela realidade que conheceu.

Mais recente e muito realista, quase autobiográfica, a obra Manhã submersa, de Vergílio Ferreira, narra a triste experiência de um jovem pré-adolescente, de origem humilde, num seminário da Beira, nos anos 30 do séc. XX. Aí, em ambiente de frieza serrana, os regulamentos eram estritos e esmagadores, visando a submissão dos alunos e a formatação das suas personalidades segundo o modelo de clérigo ultramontano e autoritário. Da narrativa, poderia retirar vários exemplos do refinamento de métodos de humilhação e violência psicológica. Escolho o que mais me impressionou: a espoliação dos alimentos trazidos de suas casas pelos alunos e por estes guardados para comerem fora das refeições, à noite ou nos curtos recreios.

Foto O padre Martins, «exacto e magro como um artigo do regulamento» ordenou que todos entregassem os alimentos que guardavam. António, o protagonista-narrador, trouxera figos secos e guardava-os na sua saca. Decidiu não entregar os figos, eram seus, «para as grandes horas das noites, da memória solitária da aldeia». Guardá-los-ia «com a certeza ofegante de que estava vivo» . Ousadia que o reitor resolveu sem dificuldade, dono como era, de uma «fala doce, vagarosa, levemente nasal» e nunca tendo aplicado nenhum castigo violento a qualquer aluno. Contudo, representava-se como «o símbolo mais perfeito do terror»: «o que ele dizia significava bem pouco, mas adivinhava-se aí uma tal grandeza de potestade que nós tínhamos de entendê-lo pela majestade e assombro», nas palavras do António. O pobre seminarista, sozinho perante «o símbolo mais perfeito do terror» e, perante a «grandeza de potestade», ficou sem os seus figos, esse elo inusitado que o ligava à casa da mãe e à infância, interrompida no seminário.

O controlo total do pensamento e vida daqueles jovens incluía a leitura pelos padres, de toda a correspondência que recebessem e enviassem.

Também o jornalista e escritor Miguel Sousa Tavares (MST) descreve, num dos capítulos do seu livro Cebola crua com sal e broa a sua passagem de oito anos por um colégio de jesuítas em Lisboa, nos anos 60, «destinado aos filhos da elite do regime e as beatas católicas, onde se pregava a obediência e o temor a Deus e aos padres e irmãos (uma espécie de ajudantes daqueles, para tarefas menores)». Impressivo, este autor descreve o sadismo do padre subdiretor, o qual, «com requintes de canalha» distribuía palmatoadas «até que as vítimas terminassem de joelhos, chorando de dor e suplicando misericórdia». Nunca postergando a ordem, mesmo para esta prática torcionária, o padre tinha um caderninho onde agendava o dia e hora a que cada uma das vítimas deveria comparecer no seu tugúrio de Torquemada.

Práticas de domínio psicológico ainda se aplicavam no princípio dos anos 80, num seminário de província, onde os alunos – segundo relato pessoal de um deles – foram espoliados de todos os livros não escolares, livros queimados numa fogueira que os seminaristas ficaram a observar em círculo, até que acabassem de arder as últimas folhas.

Nada disto se passa hoje, nem em seminários nem em colégios, como de resto MST refere na sua obra citada. Mas não há notícia de que tivesse sido feito o historial desta forma de violência ou sequer, se a hierarquia da Igreja Católica alguma vez revisitou este passado – que também ocorreu em colégios femininos – a fim de promover um módico de reparação às vítimas, pedindo-lhes desculpa.

