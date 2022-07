A história da mulher da casa abandonada

Entornointeligente.com /

Era o segredo mais mal guardado de São Paulo. É o que se ouve no podcast de investigação A Mulher da Casa Abandonada , feito ao longo de meses pelo jornalista Chico Felitti , do jornal brasileiro Folha de São Paulo . Intrigado pela existência de uma casa abandonada num dos bairros mais ricos do Brasil, o jornalista começa a investigar a história da mulher que vive na casa decrépita. E descobre o tal segredo (que não era tão secreto assim, já que quem mora no bairro de Higienópolis conhece bem a história): a mulher que lá vive não é uma idosa que precisa de ajuda, mas sim uma fugitiva procurada pelo FBI por ter submetido a sua empregada doméstica a condições análogas à escravidão durante 20 anos.

