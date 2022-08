Entornointeligente.com /

'A gente não vê sertanejo preto', lamenta Jeniffer Dias, de 'Rensga Hits!' Atriz está no ar como a cantora Thamyres na nova série do Globoplay que se passa em Goiânia e conta o dia-a-dia de artistas do feminejo. Por g1

14/08/2022 11h44 Atualizado 14/08/2022

1 de 1 Jeniffer Dias interpreta Thamyres na série 'Rensga Hits!' — Foto: Gleik Suelbe/Globo Jeniffer Dias interpreta Thamyres na série 'Rensga Hits!' — Foto: Gleik Suelbe/Globo

A atriz e produtora fluminense Jeniffer Dias, que está no ar como a cantora Thamyres, em «Rensga hits!», lamentou a falta de representatividade de pessoas negras na música sertaneja.

«A gente não está acostumada a ver sertanejo preto. Então eu não tinha muito isso de escutar sertanejo porque não me representava muito», lamentou a artista após ser questionada por Serginho Groisman na última edição do «Altas Horas» sobre se acompanhava produções do gênero musical .

«Rensga hits!» é a nova série do Globoplay que se passa em Goiânia e conta o dia-a-dia de artistas do sertanejo em busca da fama. A série, que tem oito episódios, retrata o feminejo e estreou no Globoplay no último dia 4 de agosto.

Dias, que participava ao vivo do mesão do «Criança Esperança» durante o programa, elogiou a iniciativa da produção de colocar artistas negros para interpretar cantores de sertanejo.

«É incrível a série falar sobre isso, botar uma personagem preta lá. Uma dupla sertaneja preta. É incrível. É algo que pode subverter tudo isso e de repente abrir um portal de oportunidades para mais cantores pretos», completou.

Na série Original Globoplay Dias faz uma dupla musical com o ator, dramaturgo e diretor, Sidney Santiago Kuanza, que interpreta seu irmão Theo.

«É um prazer fazer parte desse elenco, dessa série maravilhosa, fazendo a Thamyres, uma cantora sertaneja que tem uma dupla com o Theo, que dá muito trabalho para a Thamyres. Foi muito gostoso a preparação, morar três meses em Goiânia e cantar», contou a artista.

