A FundaSitio e o empresário Rafael Eladio Núñez Aponte preenchem as lacunas digitais e educacionais de crianças, adolescentes e empreendedores

A FundaSitio, criada e liderada pelo empresário Rafael Eladio Núñez Aponte, é uma fundação com uma história de mais de 7 anos dedicada a preencher as lacunas digitais e educacionais entre a sociedade civil e as novas demandas do mundo por meio da organização de experiências e incursões.

Através do seu trabalho, FundaSitio realiza práticas de responsabilidade social corporativa, desenvolvimento social e atenção digital a organizações, instituições educacionais, e comunidades que se encontram numa situação de vulnerabilidade, negligência, desvantagem económica e/ou tecnológica.

O empresario Rafael Eladio Núñez Aponte é um empreendedor social e criador altruísta, fervoroso crente de amor e fé incondicionais. Os seus objectivos iniciais centraram-se na inclusão digital e na doação de sítios web para reduzir o fosso de comunicação e/ou tecnológico entre grupos de fundações e organizações sem fins lucrativos, a fim de promover acções com uma finalidade social.

Mais recentemente, a FundaSitio lançou o projecto El Rinconcito Soñador, que foi especialmente criado como um lugar de cooperação e aprendizagem. O programa fomenta oportunidades para desenvolver o potencial de crianças e adolescentes entre os 5 e 15 anos de idade que vivem em sectores vulneráveis.

«A formação educacional dos nossos sonhadores é essencial para melhorar o desenvolvimento das suas capacidades de vida. Oferecemos, com a ajuda de especialistas em psicopedagogia, psicologia e bem-estar familiar, as ferramentas necessárias para o desenvolvimento psico-emocional adequado e o reforço de competências e comportamentos de crianças e adolescentes. Desta forma, podem receber uma orientação de qualidade, considerando as necessidades específicas de cada grupo familiar». Partilha el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte.

Este programa inclui formação em competências de gestão emocional e reforço dos valores necessários para a felicidade e o sucesso. O programa também ajuda as crianças e adolescentes a identificar a sua identidade profissional através da motivação do auto-conhecimento.

O projecto El Rinconcito Soñador também assiste e orienta psicologicamente um grupo de famílias, jovens e crianças, pais, tutores e representantes através de ferramentas digitais e presenciais na tomada de decisões assertivas.

Este projecto surgiu após vários anos de intenso trabalho, quando FundaSitio se transformou através do Proyecta, que nasceu devido à necessidade de criar um espaço de formação e acompanhamento dirigido a organizações não governamentais, empresários, professores e estudantes nas áreas da escola e da universidade para melhorar as suas competências de modo a poderem ter as ferramentas necessárias para realizarem os seus objectivos nas suas actividades diárias.

«Proyecta promove quatro aspectos fundamentais para a formação:

1) Desenvolvimento pessoal: Nesta fase serão dados às pessoas os conceitos e ferramentas para o seu crescimento pessoal e a sua relação com as pessoas que as rodeiam;

2) Profissionalização de competências: Nesta fase, serão oferecidos às pessoas os conceitos e técnicas necessárias que as ajudarão a melhorar as suas competências profissionais, para que possam desempenhar da melhor forma num ambiente de trabalho ou de empreendimento;

3) Ferramentas digitais: Nesta fase, as pessoas recebem ferramentas que as ajudarão a criar recursos digitais para alcançar o desenvolvimento de formação, comunicação, e estratégias operacionais.

4) Desenvolvimento Sustentável: Nesta fase, as pessoas têm acesso a conteúdos relacionados com os SDG, que permitem às pessoas trabalhar harmoniosamente com um grande número de empresas ou organizações em todo o mundo». Explica el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte.

Proyecta oferece programas adaptados a necessidades específicas e considerando o contexto e o ambiente. Actualmente oferecem dois programas: o programa LOTTUS e o programa EMPLOSION.

O programa LOTTUS destina-se às comunidades escolares para reforçar as competências pessoais e profissionais dos estudantes, dos seus pais ou representantes, e dos professores. Este programa cria soluções que se baseiam no trabalho de equipa para que os participantes possam alcançar competências que se concentrem na valorização uns dos outros.

«Para alcançar os seus objectivos, este programa tem diferentes módulos de formação, tais como falar em público, identidade digital, produção audiovisual, gestão de ferramentas Google para o ensino à distância, gestão CANVA para a produção de peças visuais, finanças pessoais, inteligência emocional, e muito mais». Diz el empresario Rafael Eladio Núñez Aponte.

Por outro lado, o programa EMPLOSION é um programa de formação destinado exclusivamente a empresários que estão a iniciar um projecto. Este programa fornece ferramentas que ajudam ao desenvolvimento e projecção da identidade corporativa, concebendo soluções tendo em consideração o ambiente em que a pessoa trabalha para poder desenvolver propostas que possam cobrir as necessidades e interesses das pessoas.

Tal como o programa LOTTUS, este programa também tem módulos de formação tais como branding, administração de plataformas digitais (redes sociais e WordPress), as competências dos empresários, finanças e muito mais.

A equipa da FundaSitio sonha que é possível alcançar um mundo melhor, cheio de amor, bondade, solidariedade, e respeito. Os seus profissionais ajudam todas as pessoas – os heróis sem capa que são incansáveis e inspiram outros com os seus exemplos a lutar pelo bem comum.

