A razão para as horas e horas da fila para ver o caixão com Isabel II, para a paciência e para a resignação, para a força e para a resistência de tantos ingleses, é o sentido de justiça que os ingleses têm, é o fairness , é a gratidão.

LINK ORIGINAL: Publico

