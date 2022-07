A exportação de ouro é relevante na balança comercial da Rússia, como disse João Gomes Cravinho?

Entornointeligente.com /

A frase «Se olharem para aquilo que vale o ouro em termos de exportações russas, tem alguma relevância».

Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, no final da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, esta segunda-feira, em Bruxelas.

O contexto Esta segunda-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) decidiram acordar com uma proposta da Comissão Europeia para a proibição das importações de ouro da Rússia – incluindo de ouro no comércio de jóias. A proposta é uma adenda ao último pacote de sanções aplicado pela UE à Rússia.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, justificou o bloqueio com o facto de a exportação de ouro ter «alguma relevância» na balança comercial da Rússia.

Os factos Segundo a Casa Branca , o ouro é o segundo recurso mais rentável para Moscovo, logo a seguir à energia (gás, petróleo e até carvão). Outras fontes referem que os metais e produtos metálicos, onde se insere o ouro, estão em segundo lugar na lista de bens mais exportados pelos russos.

Em 2021, a Rússia exportou perto de 15 mil milhões de euros em ouro (14,8), de acordo com o Governo britânico . O valor corresponderia a 5% do total de exportações russas no mesmo ano, mas o conflito veio potenciar esta via de receitas.

Antes da invasão da Ucrânia, a Rússia já figurava entre os cinco maiores países exportadores de ouro do mundo. À medida que os oligarcas e outras elites russas começaram a desviar activos para fugir às sanções impostas pelo Ocidente, a exportação deste metal precioso intensificou-se.

Ao mesmo tempo, a Rússia aumentou a mineração de ouro para compensar o congelamento de alguns bens estatais.

Em conclusão A exportação de ouro é relevante para a balança comercial da Rússia, tendo representado cerca de 5% das exportações russas em 2021 – antes de a guerra na Ucrânia ter levado a uma intensificação das exportações. Assim sendo, a frase do ministro português é verdadeira.

