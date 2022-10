A este bolso de Michael Kors no le podemos pedir nada más: es de piel, cabe de todo y tiene descuentazo en El Corte Inglés

Entornointeligente.com /

Ser amante de la moda y tener un presupuesto ajustado no siempre se llevan bien. Muchas de nosotras somos fanáticas de firmas asequibles y conocemos las bondades de la ropa vintage y de segunda mano (viva Vinted y viva también Vestiaire Collective , amigas). Eso sí, tener un bolsillo poco abultado no significa que, de vez cuando, no podamos darnos un capricho en mayúsculas.

En Trendencias Estos botines de piel son el sueño de una compradora inteligente y están rebajados en El Corte Inglés Cuando nos proponemos gastar un poco más en el diseño de una de nuestras firmas favoritas, hay que deberíamos tener en cuenta si queremos hacer una compra inteligente : optar por una pieza a la que podamos sacar mucho partido y que nunca pase de moda . ¿Un ejemplo? Un bolso bonito, práctico y versátil.

En Trendencias Este bolso de Parfois es una pieza de esas que elevan un look soso y solo cuesta 15,99 euros en El Corte Inglés El Devon de Michael Kors , un bolso tipo bombonera realizado en piel perforada que es una verdadera belleza , podría convertirse en el rey de nuestra colección. Al tener esta forma, caben más cosas dentro de lo que parece a simple vista. Además, se puede lucir tipo bolso de mano o cruzado al hombro, en función de la ocasión.

Bolso Devon tipo bombonera de piel de Michael Kors. 525 euros , 210 euros.

Bolso Devon tipo bombonera de piel crudo

PVP en El Corte Inglés 210,00€ Su precio en temporada que nos escapa muchísimo, 525 euros, pero las ofertas de El Corte Inglés lo rebajan hasta los 210 euros . De acuerdo, sigue siendo un precio muy alto, pero es un gran descuento, un -66% en total . Como último consejo: lo recomendamos también como regalo de Navidad avanzado.

