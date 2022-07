A empezar a depurar

Entornointeligente.com /

Mike Stump se ha nutrido de una gran base de datos en su recorrido por todo el país

Mike Stump, técnico de la Selección Sub-17 de Fútbol de Panamá se mantiene, junto al cuerpo técnico de la Mayor, viendo jugadores nacidos entre el 2006 y 2007, para formar el grupo que nos represente en el Campeonato de Concacaf de esta categoría que se realizará el próximo año.

Estas visorías, en estos momentos, se llevan a cabo en la cancha de entrenamiento del Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia, donde se observó un grupo de jugadores de clubes que militan en la Liga Prom, segunda división del fútbol nacional.

‘Acá en la ciudad vimos jugadores inscritos en la Liga Prom, a esos jugadores les hemos dado dos días de visorías porque están ahí por algo. Vamos a volver a ver academias y clubes locales’, destacó Stump a los medios de comunicación.

Aún falta por depurar la lista en el interior del país, donde se hicieron los primeros recorridos, haciendo una pausa en Veraguas y provincias centrales, a las que no se pudo llegar por las constantes protestas y cierre de calles.

‘Venimos de Bocas del Toro trabajando junto con el cuerpo técnico, con Thomas (Christiansen). Tenemos un grupo con los jugadores del interior, faltando solamente Veraguas y provincias centrales que se tuvo que cancelar, para así poder unir criterio, sea en Atalaya o Penonomé, y reducir esos números en esas zonas’, realzó.

Stump lleva muchos años encargándose en la formación de jugadores, iniciando en la reserva del extinto Chepo FC, esperando esta oportunidad de dirigir una selección de juveniles,

‘¡Es un gran orgullo! He estado trabajando más de 20 años para nuestros fútbol y siempre le he dedicado tiempo y he hecho lo mejor de mi; sacrificado mucho y al fin esta oportunidad. La quiero aprovechar y hacer lo mejor para nuestro país’, finalizó.

