Portugal está na linha da frente no espaço europeu para cumprir as metas de descarbonização, com a EDP Comercial a ser um dos principais agentes da transição energética no mercado dos 27 Estados membros. «Estamos entre os 10 países europeus com maior penetração de veículos elétricos e híbridos em novos carros vendidos. Estamos já acima dos 20% dos carros vendidos a serem elétricos», destacou a CEO da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira, em entrevista após o primeiro debate do Portugal Mobi Summit (PMS), que juntou à mesma mesa os autarcas de Lisboa e Cascais e os líderes das empresas EDP Comercial, Brisa, Lidl, e Fidelidade, parceiros do PMS.

Apesar da pandemia da covid-19 e agora da guerra na Ucrânia «a mobilidade elétrica continuou a dar os seus passos»e hoje «temos mais de 1200 pontos de carregamento em Portugal», sendo que a EDP mantém o objetivo de «fechar este ano com mais de 3000 pontos a nível de ibérico».

Vera Pinto Pereira explicou como a EDP Comercial prepara agora outra frente de expansão na transição energética: uma «oferta robusta» no mercado das frotas automóveis do setor privado ou público. «É curioso se pensarmos que 20% dos veículos que circulam a nível europeu são veículos de frotas. Não obstante, são responsáveis por 40% dos quilómetros que são percorridos. Portanto, a eletrificação das frotas é uma absoluta prioridade a nível europeu e nossa em particular», sublinhou. «Temos vindo a desenvolver uma série de produtos, a trabalhar também com gestores de frota com quem temos uma parceria para podermos ter uma oferta robusta que permita gerir de forma totalmente integrada, fácil, aquilo que é uma experiência de carregamento que continua a ser talvez a maior fonte de ansiedade na tomada de decisão de evolução de um veículo a combustão para um veículo elétrico».

Subscrever No segmento do carregamento privado, a EDP Comercial lançou em maio uma nova aplicação, «uma plataforma digital que permite harmonizar tudo o que é experiência de carregamento dentro e fora de casa numa lógica privada ou corporativa, porque sabemos que no caso das frotas é absolutamente fundamental. Se não eletrificarmos as frotas, deixaremos um grande passo por dar», insistiu Vera Pinto Pereira.

Por outro lado, os condutores portugueses que optaram pelos elétricos também já têm agora mais motivos para relaxar quando se fazem à estrada. «Hoje em dia já temos os nossos 48 pontos de carregamento em autoestradas da Brisa em operação em 17 estações de serviço, em várias autoestradas os portugueses já conseguem percorrer também as distâncias maiores com a possibilidade de carregar e temos também várias parcerias a nível de cidade e continuamos a trabalhar numa frente muito importante que é o carregamento privado».

No total, Portugal «tem mais de 4000 pontos de carregamento espalhados pelo país (públicos e particulares), somos dos países europeus com maior penetração de pontos de carregamento por quilómetro e portanto acho que estamos a dar os passos certos no sentido de termos uma rede dê resposta aos condutores de veículos elétricos».

Vera Pinto Pereira lançou, no entanto, um apelo a uma maior celeridade no licenciamento, que continua a ser um dos maiores entraves a uma transição energética mais rápida. «O ponto de licenciamento da credenciação vai ser absolutamente fundamental se queremos endereçar a transição energética com a velocidade que é necessária, em todas as suas frentes. Licenciamento de novas instalações de solar, de novos pontos de carregamento, seja de pontos de acesso à rede, de todo esse processo de licenciamento que no que diz respeito à parte final da cadeia de valor e que incide sobretudo sobre geração solar distribuída, comunidades de energia e carregamento de veículos elétricos». A CEO da EDP Comercial concluiu que «é um ponto onde todos os operadores e players de mercado, públicos e privados, têm trabalhar no sentido de simplificar e agilizar o processo».

