Ña Ñeca cuenta el secreto detrás del precio de sus ñoquis

Entornointeligente.com /

El presidente de la Unión de Gremios de la Producción fue consultado esta mañana sobre cómo les afectan los cierres y dijo que no sienten los cortes de ruta debido a que no hay producto para transportar. Informó, en ese sentido, que hay una pérdida de 7 millones de toneladas en productos como el maíz, la soja, el sésamo y muchos otros más.

«Había 26.000 viajes de larga distancia que tenían que hacerse y no van a hacerse porque no hay productos. Ni aunque regalen viajes gratis, no pueden hacerse porque no tienen cómo cargar los camiones. Este va a ser un año duro. Realmente nunca en Paraguay hubiésemos pensado que íbamos a tener un promedio nacional de producción de 979 kilos por hectárea, cuando vos necesitás 1.500 para empatar», enfatizó.

Lea más: Tributación prevé un mejor crecimiento económico que el estimado por el FMI

En ese sentido, Cristaldo advirtió que se viene un año muy duro pero los tomadores de decisiones no lo están dimensionando ni prevén ninguna acción paliativa para tener esperanzas hacia el 2023. «Hay algunos opinólogos que dicen que en el segundo semestre vamos a recuperarnos (…) Están viviendo en la luna de Valencia. En Paraguay, la producción cayó y sabemos bien que un año de mala cosecha es un mal año económico en Paraguay», lamentó.

Soporte para evitar que el país pare incluso hasta el 2025 En otro momento, dijo que si el Gobierno brinda buenas herramientas a los productores para que vuelvan a sembrar en setiembre se podría tener alguna esperanza en torno al próximo año. Sin embargo, recordó que el 2023 será un año electoral y generalmente se viven al menos seis meses de «parálisis» sin muchas acciones del Gobierno.

«Y la campaña 2024 puede ser también muy limitada y ¿entonces en el 2025 recién vamos a recuperarnos?», cuestionó con tono desesperado.

Lea más: Camioneros ya se movilizan y permanecen expectantes

Desabastecimiento de insumos En otro momento, el productor resaltó que debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se generará un desabastecimiento en varios insumos básicos, empezando por el abono y los fertilizantes.

«Estamos con problema de abastecimiento y logística desde afuera. Puede llegar a faltar un 30% del abono que hace falta, esos son casi un millón de hectáreas que pueden quedarse sin abono y no está en la agenda de nadie», lamentó.

Aseguró que es un problema regional y en países como Uruguay ya se están tomando medidas para garantizar el abastecimiento de fertilizantes.

Lea más: Economía paraguaya será la que menos crecerá este año, según reporte del FMI

Sobre si ya están en algún tipo de mesa de trabajo con el Gobierno, dijo que se reúnen con el ministro de Agricultura pero no ven muchos avances. «No pudimos avanzar mucho porque la agenda está muy contaminada por ingredientes políticos y mezquindades que al final están distrayendo la atención de la gente de los problemas reales», lamentó.

Industria y productos frutihortícolas, también en riesgo El productor en otro momento hizo énfasis en que estos problemas no solo afectan a su rubro sino también a los productores frutihortícolas, que se quedarán sin fertilizantes a menos que el Gobierno haga algo para evitar que eso pase.

Así también, advirtió que muchas industrias tendrán problemas porque no contarán con los insumos para trabajar. «Van a poder trabajar cuatro meses ¿y después van a tener que parar?», consultó y añadió que es por ello que todo el Equipo Económico del Gobierno debe trabajar para analizar estas cuestiones.

«Es complicado el escenario; estamos distrayendo de los problemas de fondo sin prestar atención a los problemas reales», lamentó, haciendo referencia a las protestas y los cierres de rutas por la suba del combustible.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com