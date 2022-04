Ña Ñeca cuenta el secreto detrás del precio de sus ñoquis

Entornointeligente.com /

«Nuestras formulaciones en su última versión fueron entregadas a los oponentes, a la delegación negociadora ucraniana. Continuaremos esperando la respuesta», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El representante del Kremlin comentó las palabras de Zelenski, quien aseguró tras una reunión con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel que no solo no había visto estas propuestas, sino que estaba «convencido de que no nos entregaron nada».

«Esto genera determinadas preguntas: por qué al presidente Zelenski no le informan sobre nuestras variantes del texto», señaló el portavoz del Kremlin.

Peskov añadió que la delegación rusa mantiene la misma composición que antes y «acudimos a los expertos necesarios para revisar las formulaciones de un posible documento futuro».

Rusia asegura haber entregado el pasado día 15 su contrapropuesta al proyecto de acuerdo presentado recientemente por Kiev a Moscú sobre las garantías de seguridad que exige a cambio de no entrar en la OTAN.

«La pelota está en su campo, esperamos una respuesta», afirmó la víspera el representante de la Presidencia rusa.

Zelenski respondió al portavoz del Kremlin que en su época «no jugaba mal al fútbol».

«Habían estas reglas: eran necesarios dos equipos y una pelota. Aquí me parece que Peskov juega él solo al fútbol. Nosotros les mostraremos sin falta cómo colamos los goles en cuanto os dejen la pelota», afirmó el mandatario ucraniano.

