«Eu vim», anunciou Arthur Bispo do Rosário numa noite de Natal em que andou pelas ruas do Rio de Janeiro até chegar à Igreja de São José, no centro da cidade, e entrar. «Eu vim», continuou a dizer mesmo depois do «delírio místico» que o levou a ser internado num manicómio antes dos 30 anos porque o que ele dizia parecia não ter sentido. Anunciava que era um enviado de Deus e que tinha chegado para salvar o mundo. Ele era um escolhido para organizar o caos.

