A dieta pode fazer o período desaparecer?

Entornointeligente.com /

Aquilo que se come ou se deixa de comer pode ter um impacto enorme no ciclo menstrual das mulheres. Neste Vitamina P , exploramos as consequências de uma dieta desequilibrada no ciclo menstrual com Noélia Arruda , autora do livro Manual para a Fertilidade, Gravidez e Amamentação.

Défices nutricionais podem contribuir para sintomas mais agudos da Síndrome Pré-Menstrual, vulgarmente conhecida por TPM (tensão pré-menstrual), que é associada a ansiedade, inchaço e alterações de humor. Outra das grandes consequências de dietas muito restritivas é a amenorreia secundária, ou seja, a ausência da menstruação nas mulheres em idade fértil que antes tinham um período regular.

«Nas dietas restritivas há um défice no consumo de cálcio, de ferro, de legumes que têm muito ácido fólico e isto leva a que exista uma desregulação hormonal», explica Noélia Arruda. «Muitas vezes esta desregulação hormonal vai levar a ciclos que não têm o número de dias adequados e pode levar a uma TPM muito muito acentuada», nota. «E nas mulheres em idade reprodutiva a amenorreia impede as mulheres de engravidar porque não há produção de óvulos de qualidade.»

O enfraquecimento dos ossos e, consequentemente, a osteoporose são outros dos problemas.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Durante a entrevista, há ainda tempo de falar do impacto do exercício e daquilo que é essencial incluir na dieta para um ciclo menstrual saudável. A gordura é essencial. «A gordura é dos principais nutrientes para a formação de hormonas», salienta a nutricionista. «Não estamos a falar de gorduras saturadas, nem de gorduras trans nada disso, estamos a falar de gorduras monoinsaturadas», clarifica Arruda. É o caso do abacate ou dos frutos secos.

A fechar o episódio, falamos da teoria de que beber água com vinagre ajuda a perder peso e dos estudos usados para a suportar. Como sempre, é preciso ir além das letras grandes.

Siga o podcast Vitamina P no Spotify , Apple Podcasts , SoundCloud ou outras aplicações para podcasts .

Conhece os podcasts do Público? Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música , livros , desporto e nutrição , saúde mental , igualdade de género e muito mais.

P24 – de segunda a sexta-feira, às 7h, o seu dia começa aqui Poder Público – às quintas-feiras, a semana política em debate com Helena Pereira, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida e Sónia Sapage Azul – a cada 15 dias, às quintas-feiras, conversas sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade, com moderação de jornalistas do Azul Desordem Mundial – num mundo quase sempre anárquico, um podcast para debater a política internacional. Às terças-feiras, com Alexandre Guerra, Cátia Moreira de Carvalho e Diogo Noivo.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com