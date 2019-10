A días de las elecciones, el “Albertismo” busca acercarse al campo

Entornointeligente.com /

Esta semana hubo dos encuentros entre integrantes de la cadena agroindustrial y del Frente de Todos. Desde el campo piden definiciones sobre la política agropecuaria que implementaría el frente opositor en el caso de triunfar en las próximas elecciones A 8 días de las elecciones, el “Albertismo” profundiza su acercamiento con el campo Esta semana la cadena agroindustrial mantuvo en 24 horas dos encuentros con referentes del espacio del Frente de Todos, la fuerza política que mayor cantidad de votos consiguió en las últimas elecciones PASO. El pasado martes, y luego de una convocatoria realizada por el especialista en temas sociales Daniel Arroyo, entidades que conforman la agroindustria nacional se acercaron a las oficinas de Alberto Fernández , en la calle México al 300 de la Capital Federal, con la idea de analizar la propuesta que el candidato a presidente lanzó la semana pasada para combatir el hambre. A dicho encuentro se terminó sumando el propio Alberto Fernández, y el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, quienes pidieron que las entidades adhieran a la iniciativa del Frente de Todos. Entre las entidades hay varias posturas en relación a este tema: algunas que buscan presentar una propuesta alternativa, y otras que reclaman al Estado que administre correctamente los recursos que recauda por el cobro de impuestos . Recordemos que la Sociedad Rural Argentina había alertado días atrás, que durante 2018 el aporte realizado por el campo en materia de impuestos había alcanzado los 11.500 millones de dólares , donde el 50% correspondió a retenciones. Desde la rural sostienen que con la contribución realizada por el sector, el Estado podría pagar durante tres años una canasta básica de alimentos y obra social para cada una de las personas en situación de indigencia de los grandes aglomerados urbanos del país. En materia de Infraestructura, el aporte del campo permitiría realizar dos obras similares a la ampliación del Canal de Panamá, 10.000 km de rutas asfaltadas, 13.000 escuelas nuevas, e impulsar casi dos planes al año para la forestación y alcanzar las 2 millones de hectáreas de bosques implantados y 2 plantas de celulosa. También alcanzaría para realizar dos años de inversión para el desarrollo de Vaca Muerta, y una obra como Yacyreta. Los integrantes de la rural reflexionaron al presentar el informe: “La pobreza, el hambre, la falta de infraestructura y la baja disponibilidad de recursos para modernizar el país, no es por falta de recursos del Estado, si no por una gran falla de instrumentación de las políticas públicas utilizadas “. Daniel Arroyo, Alberto Fernández y Santiago Cafiero (@UNICEFargentina) Otra reunión El otro encuentro entre el campo y el frente opositor, tuvo lugar el jueves en la sede central de Confederaciones Rurales Argentinas, entre integrantes del equipo técnico de la Mesa de Enlace, y Matías Kulfas, economista ligado a Alberto Fernández. Según lo que pudo saber este medio, esta reunión fue una continuación de la realizada el pasado 29 de agosto entre Alberto Fernández y los presidentes de las entidades de productores, quienes presentaron al candidato a presidente el documento de 14 puntos que contiene una propuesta de política agroindustrial de mediano y largo plazo . Durante la reunión, Kulfas no opinó del contenido del documento. Tampoco hubo precisiones sobre cuáles serán las medidas agropecuarias que implementará Alberto Fernández en caso de ganar las próximas elecciones. Previo a esta reunión, los integrantes de la Federación Agraria Argentina pidieron a los candidatos a la presidencia de la Nación que se pronuncien sobre cómo será la relación con el sector agropecuario y las políticas que se aplicarán a partir del 10 de diciembre. “Llegó la hora de que pasemos de las promesas a las acciones, y de los diagnósticos a las soluciones . Nosotros estamos listos para seguir produciendo. Esperamos que los candidatos puedan vernos, de modo de brindarnos las condiciones para hacerlo y que comiencen contando en el debate, el próximo domingo, cómo lo harán”, expresaron los federados. En un comunicado, los representantes de los pequeños y medianos productores manifestaron: “Hasta el momento no todos los candidatos hicieron públicas sus propuestas para nuestro sector . Si bien en las reuniones que mantuvimos manifestaron algunas cuestiones, creemos que toda la ciudadanía necesita conocer cómo se manejarán en relación con un sector tan pujante y trascendente, no sólo a nivel económico sino también, social y cultural para el país como el nuestro, para evitar sorpresas o cambios de rumbo que profundicen la crisis que ya padecemos”. Además, recordaron que los candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las últimas PASO, “gobiernan o han formado parte de gobiernos en el pasado, y en todos los casos nos han fallado y no han sido capaces de ver nuestra especificidad. No pedimos ni más ni menos que de una vez por todas nos vean, generen políticas específicas que nos traten diferentes, para tener posibilidades de crecer como productores fomentando el desarrollo rural, el de los pueblos del interior, fortaleciendo nuestro rol en la defensa de la soberanía alimentaria”. Desde FAA vienen reclamando hace tiempo por políticas públicas diferenciadas, “necesitamos que se nos reconozca como sujetos centrales en el desarrollo del país, y que se deje de pensar en el agro como mero generador de toneladas o divisas , y se nos vea acabadamente a los productores; a los miles que somos, que con nuestro trabajo y el de nuestras familias, los hacemos posibles”, manifestaron. Los federados reiteraron el pedido de acceso al crédito a tasas bajas, infraestructura adecuada, un trato diferenciado en lo impositivo, medidas para aquellos productores alejados de la zona de puertos, y resolver los problemas que existen en la cadena de comercialización de productos agropecuarios, con bajos precios al productor y altos al consumidor. Seguí leyendo: El agro argentino, preocupado por la carrera presidencial y el posible retorno de las políticas intervencionistas La Mesa de Enlace se declaró “en alerta” por la propuesta agropecuaria del PJ a Alberto Fernández

