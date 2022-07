¡ A dar lo mejor!

Entornointeligente.com /

Gianna Woodruff buscará darle la primera medalla a Panamá

Con la ilusión de ganar su primera medalla de en un Mundial de Atletismo, la corredora panameña Gianna Woodruff disputará esta noche (9:50 p.m.) la final de los 400 metros con vallas, en el campeonato que se desarrolla en e Oregón, Estados Unidos.

La panameña viene de clasificar a esta final, tras quedar en el segundo lugar de su heat el pasado miércoles, con un tiempo de 53.69 segundos, superando su marca personal e imponiendo un nuevo récord sudamericano.

El anterior récord (54..20 segundos) estaba en su poder. La nacida en los Estados Unidos pero de madre panameña se quedó con el segundo lugar de su heat, solo fue superada por la estadounidense Sydney Mclaughlin.

‘Desde hace unos meses estoy tratando de controlar mi mentalidad, para que me ayude. Y ahora por fin estoy en una final, en la que voy a dar todo. No veo por qué no pueda ganar una medalla’, destacó Woodruff, una vez finalizada su competencia.

Woodruff viene de ganar la ganar la medalla de oro en los 400 metros con vallas en los Juegos Bolivarianos, que se desarrollaron en Valledupar, Colombia.

Con esta hazaña se convierte en la primera panameña en llegar a una final del Mundial de Atletismo y la primera atleta de la región en romper los 54 segundos en los 400 metros con vallas.

‘Estoy muy feliz ahora para correr mi mejor tiempo y vamos con todo para las finales’, finalizó.

Actualmente es la única esperanza para Panamá de lograr una medalla en este campeonato; el velocista colonense Alonso Edward quedó eliminado en el primera ronda de los 200 metros planos.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

