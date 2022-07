A Cultura está a ir aos arames – e esta é uma boa notícia

Entornointeligente.com /

Há muitas razões para a Cultura ir aos arames, além de estar quase sempre presa por arames. Ou seja: zangar-se e irritar-se, por via da sua situação precária e do seu futuro incerto. Isso sucedeu ainda há bem pouco tempo com o concurso de apoios da DGArtes para o quadriénio 2023-2026. Porém, não é desse (aliás justíssimo) «ir aos arames», em sentido figurado, que trata esta crónica, mas sim de um «ir aos arames» literal: um regresso interessado a vários instrumentos de cordas.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com