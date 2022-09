A culpa e a incompetência

Entornointeligente.com /

Em Portugal, o início do ano lectivo é um desastre . É normal. Há dezenas de anos que se sabe que as aulas começam mal. Que há horários por preenche r. Obras por acabar. Professores precários a mais. Professores obrigados a viajar dezenas de quilómetros ou a mudar de residência. Alunos sem professores ou com programas incompletos. Alunos sem manuais à disposição e sem cantinas capazes de funcionar. E alunos obrigados a percorrer, todos os dias, muitos quilómetros. Este ano, mais uma vez, há milhares de «furos» nos horários e nos programas. É normal.

