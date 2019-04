A Cuba le dolió “que se acabara el chuleo” y ahora Castro dijo que se viene una nueva crisis económica

Entornointeligente.com / Foto cortesía El expresidente cubano Raúl Castro aseguró este miércoles que la isla padecerá una crisis económica debido a las sanciones del Gobierno de EEUU al régimen de Maduro, quien no podrá enviarle más petróleo a Cuba. “Se adoptaron un grupo de decisiones para encauzar el desempeño de la economía. Es necesario que estemos alerta ya que la situación se agravará los próximos meses “, dijo Castro. La información la reseñó la agencia internacional de noticias Associated Press. Sin embargo, Castro indicó que la situación no sería tan grave como a finales del siglo pasado. “Hoy es otro panorama, pero tenemos que estar preparados para la peor variante” , alertó. Luego de la caída de la Unión Soviética, en la década de los 90, Cuba sufrió una crisis económica, ya que al caer el Muro de Berlín, el financiamiento soviético a la isla cesó. En ese entonces, el Producto Interno Bruto cayó un 36%. Cuba recibía la mitad de su petróleo desde Venezuela , sin embargo, el presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que “se acabó el chuleo”, refiriéndose al intercambio comercial entre Venezuela y la isla. Según el mandatario, a cambio del petróleo venezolano**, Cuba envía agentes de inteligencia para torturar y reprimir a los opositores del régimen de Maduro.** El pasado viernes, Washington sancionó a 34 buques que transportaban crudo venezolano hacia Cuba, endureciendo las sanciones petroleras a la isla. + Información

