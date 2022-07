Entornointeligente.com /

Os últimos anos foram de transformação. Com a pandemia, surgiu uma reflexão: Como está o mundo hoje? Ao olhar para o seu redor, Agatha Arêas, responsável pelo Festival Rock In Rio Humanorama , constatou que «o espírito do nosso tempo é pautado por uma crise de confiança e de identidade muito grande». Foi daí que partiu a ideia para o festival, que começou nesta quinta-feira e propõe a conversa como antídoto para a crescente falta de empatia .

