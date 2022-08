A construção da identidade cultural do Brasil (também) passou por estas seis revistas

Entornointeligente.com /

Ao mesmo tempo que comemora o bicentenário da sua independência , o Brasil está também a celebrar, com um programa que se estende ao longo de todo o ano, o centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo , promovida em Fevereiro de 1922 por um grupo de artistas e intelectuais empenhados em dotar o país de uma cultura genuinamente brasileira, liberta da tutela portuguesa e europeia. Um projecto logo depois prosseguido, consolidado e reconfigurado num conjunto de revistas que não apenas se tornaram marcos do movimento modernista, como aconteceu em Portugal com a Orpheu ou a Portugal Futurista , mas que, acreditam ainda hoje muitos brasileiros, assinalam verdadeiramente a independência cultural do país, abrindo caminho a quase tudo o que veio depois, do cinema de Glauber Rocha à música de Caetano Veloso .

