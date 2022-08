Entornointeligente.com /

Os primeiros casos de covid-19 chegaram a Whittier em Junho de 2020, mas foi só em Agosto desse ano que os habitantes deste lugarejo no sul do Alasca começaram a ficar preocupados. Nesse mês, o vírus infectou seis pessoas da mesma família, todas a viver no mesmo apartamento – uma preocupação acrescida num lugar onde 85% da população vive num único edifício, e em que a ligação à cidade mais próxima se faz através de um túnel que está fechado durante a noite.

