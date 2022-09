A Bienal de Veneza quer transformar o modo como pensamos na arte

Entornointeligente.com /

Parece que há uma máxima, no meio restrito dos grandes, grandes coleccionadores de arte, que diz mais ou menos isto: descobrir em Basileia, confirmar em Veneza, comprar em Nova Iorque. Basileia, porque é aí que decorre a mais importante feira de arte contemporânea do mundo; Nova Iorque, porque será provavelmente a cidade de quem inventou a frase; e Veneza, porque é aqui, durante a Bienal, que se confirma a capacidade de internacionalização de um artista, a segurança do investimento que se faz nele, a certeza de um mínimo de qualidade reconhecido pelos pares. Não nos iludamos: a Bienal de Veneza é também, e muito, uma questão de dinheiro.

