A bazuca nas mãos da fada má

Entornointeligente.com /

Do esperado milagre salvador à desilusão foram apenas uns meses: a maior bolsa de dinheiro que ia jorrar sobre a economia portuguesa para ajudar à recuperação depois da pior crise alguma vez vista ia, afinal, quase toda parar às mãos de gestores públicos. Dos 16,6 mil milhões do PRR, menos de um terço seria dedicado a projetos de iniciativa privada ou à transformação e fortalecimento de empresas.

Conformado com o que lhe cabia, o setor privado deitou mãos à obra para fazer o melhor dos cinco mil milhões que lhe seriam atribuídos, desenhando projetos, antecipando candidaturas, avançando rapidamente para cumprir um calendário curto e exigente e tirar o melhor proveito possível da «bazuca». Mas depressa o setor empresarial esbarrou contra a parede. Primeiro, impedido de avançar pela demora nos processos de aprovação. Depois, vendo-se perante o imenso precipício da espera pela efetiva mobilização dos fundos.

Enquanto o Estado aprovou 50% da verba que atribuiu a si próprio, apenas deu luz verde a 262 milhões de euros para os privados. E deste tímido total só foram pagos até agora uns míseros nove milhões de euros. É este o valor desbloqueado até ao momento para ajudar as empresas a recuperarem de dois anos de pandemia – seguidos de uma guerra que bloqueou cadeias de abastecimento, dificultou o acesso a matérias-primas e fez disparar todos os custos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Apesar de não ser o Estado a criar riqueza, a gerar inovação, a garantir produtividade ou a construir valor para o país; apesar de não ser no setor público que se fixa a esmagadora maioria do emprego (ainda que os últimos governos venham batendo recordes sucessivos de funcionários públicos); apesar de serem as empresas a pagar a maior fatia de salários, que potenciam o consumo e geram receita fiscal, o governo considerou que os fundos europeus sem precedentes deviam ser maioritariamente aplicados via Estado, em vez de confiados às empresas. E prioritariamente entregues aos gestores públicos. Os privados que esperem.

Já era mau, só por si, que a varinha mágica dos fundos estivesse firmemente agarrada pela mão do governo. Mas tudo se torna pior quando as prometidas virtudes tardam em chegar. E quando não se abre caminhos de futuro, mas também não se permite que outros aqui rasguem novas vias.

Além das enormes dificuldades e desafios do momento, o tecido empresarial, a indústria, os serviços, o setor primário, todos os que querem criar riqueza em Portugal, têm de lutar diariamente para ultrapassar barreiras legislativas, regulamentares e fiscais, sobreviver à instabilidade e à imprevisibilidade, adaptar-se aos empecilhos ideológicos e ao desconhecimento e desrespeito de quem devia simplificar quem se move por uma economia mais saudável, mais produtiva, com maior potencial de gerar riqueza e atrair investimento ao país. Infelizmente, por cá não se fada nem se deixa fadar…

Subdiretora do Diário de Notícias

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com