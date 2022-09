A América grande e a América pequena

Entornointeligente.com /

O título de capa desta primeira semana de Setembro da The Economist diz tudo: Os desunidos Estados da América . A polarização política nos EUA chegou ao ponto de, no mesmo dia, a Califórnia ter proibido a venda de automóveis a gasolina ou gasóleo a partir de 2035 — para reduzir as emissões de carbono e apressar a transição para a rede eléctrica — e o Texas ter proibido o aborto desde a concepção e sem excepções por violação ou incesto — quem praticar um aborto pode enfrentar uma pena de até 99 anos de prisão. Cada estado sempre teve as suas especificidades, mas o momento político actual tende a exasperá-las.

