A amputação cirúrgica mais antiga que se conhece ocorreu no Bornéu há 31.000 anos

Nas remotas florestas do Leste do Bornéu, numa gruta com pinturas rupestres, foram encontrados vestígios de um jovem indivíduo que viveu há 31.000 anos. A análise mais detalhada a este esqueleto acabou por revelar uma outra história divulgada esta quarta-feira na revista científica Nature : o pé e a parte inferior da perna esquerda desse jovem mostra sinais de ter sido amputado cirurgicamente e que ele acabou por recuperar dessa intervenção, vivendo mais alguns anos. Até agora, esta é considerada a amputação cirúrgica mais antiga e terá sido bem-sucedida.

