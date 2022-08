A 6 años del día que Los Leones hicieron historia en los Juegos Olímpicos, un repaso de la hazaña

Entornointeligente.com /

El equipo argentino se impuso con los goles de Pedro Ibarra , a los 11 minutos, Ignacio Ortíz , a los 14, Gonzalo Peillat , a los 21 y Agustín Mazzilli , a los 59.

Informate más Por lesión, la figura de uno de los rivales de la selección se pierde el Mundial Bélgica había abierto el marcador mediante Tanguy Coryns , a los 2 minutos, y descontó a través de Gauthier Boccard , a los 44.

Embed Ésta fue la primera vez en la historia que la rama masculina de hockey obtuvo una medalla olímpica, ya que sumaba cuatro consecutivas -pero ninguna de oro- entre las mujeres.

El equipo conducido por Carlos «Chapa» Retegu i -quien dirigió a Las Leonas que lograron la medalla de plata en Londres 2012 -, venció en la semifinal al bicampeón olímpico Alemania al golearlo por 5 a 2.

El podio olímpico del hockey masculino se completó precisamente con Alemania , que venció por penales a Holanda y se quedó con la medalla de bronce.

El de Río 2016 fue el quinto Juego Olímpico consecutivo en el que Argentina consiguió una medalla mediante el hockey, ya que las mujeres consiguieron plata en Sídney 2000 y Londres 2012, además del bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Embed En cuanto al partido, Argentina arrancó perdiendo porque, a los dos minutos, un remate rasante fue desviado por Tanguy Cosyns y descolocó al arquero Juan Vivaldi para abrir el marcador.

El conjunto del «Chapa» Retegui no se quedó ahí y salió a buscar a la igualdad apretando en la zona del mediocampo y abriendo bien la cancha con circulación de la bocha.

En un córner corto, cuando todos esperaban que remate Gonzalo Peillat , el defensor comandó la jugada para que Pedro Ibarra capture el rebote dentro del área y pueda empatar el tanteador.

image.png El mejor juego de los mediocampistas argentinos logró ser superior al de los belgas, Los Leones llevaron el juego a su ritmo, veloz y profundo y, tras una bocha larga a Lucas Vila , elaboró una buena jugada para Ignacio Ortíz , quien sacó un remate cruzado que se convirtió en el segundo tanto.

Con la misma estrategia, Argentina siguió dominando a Bélgica y, a los 21 minutos, llegó un nuevo córner corto que se coronó con un tremendo remate de Peillat , su gol número once en el torneo.

Para la segunda parte del partido, casi con lógica, Bélgica se inclinó más sobre el terreno argentino, buscando verticalizar el ataque y, en esa circunstancia, Los Leones aguantaron en defensa, se cerraron muy bien y controlaron el ritmo del partido.

Con mucha sapiencia Argentina supo saber pararse en la cancha, pero Bélgica también tenía un equipo tremendo y, a los 44 minutos, Gauthier Boccard elaboró una jugada tremenda y, tras dejar atrás a tres rivales, cruzó la bocha y venció a Juan Vivaldi .

image.png Para el final, los europeos fueron por el empate, reemplazaron a su arquero por un jugador de campo y, en el minuto final, una mala salida en el fondo belga, fue robada por Agustín Mazzilli , quien definió el pleito para festejar en el interior del arco la ansiada e histórica medalla de oro.

Una vez consumada la gesta histórica, el entrenador «Chapa» Retegui destacó que el triunfo fue de «todo el deporte argentino» y que, además, logró «tocar el cielo con las manos» .

«Lo vimos, lo creímos y lo concretamos. Jugamos a lo Argentina. Se lo quiero dedicar al tachero, al colectivero que se rompe todo el día trabajando en la Argentina, lo comparto con todos» , afirmó Retegui , entre lágrimas.

«Es un premio para el hockey argentino, para el Enard, la Secretaría de Deportes de la Nación que hace que no nos falte nada y para todos los jugadores que se pusieron la camiseta de la Selección argentina y no pudieron subir a un podio. Hoy tocamos el cielo con el corazón. Me siento orgulloso de ser argentino y cuando un grupo está unido y todos tiran para el mismo lado, todo llega» , concluyó.

