A 5 años del cierre de TCT Ese fue el regalo de cumpleaños 17

Dedicado a quienes desde TCT integramos una tribuna plural.

«TCT la televisión que Tovar se merece»

Cuando en el 2017 la Televisora Cultural de Tovar (TCT) se preparaba para iniciar el festejo de su mayoría de edad, tuvo que conformarse con celebrar a puerta cerrada y sin ninguna posibilidad de salir al aire sus 17 años al servicio de los mejores intereses del pueblo tovareño. «La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) tras una visita a la Televisora Cultural de Tovar TCT ordenó apagar los equipos del medio de comunicación y la salida de la parrilla de programación de la empresa de suscripción por cable Tovarsat…» ( https://espaciopublico.ong/conatel-cerro-medios-comunicacion-tovar/ ). Se hacía realidad el sueño de algunos tovareños que se creían todopoderosos y hoy desandan cabizbajos por las calles del pueblo. Lo más triste y lamentable es que ese encargo se cumplió por mandato de un tovareño que dirigía CONATEL. La peor cuña siempre es la del mismo palo.

Igual sucedió con la televisora comunitaria ZeaTV y «También salieron del aire Campesina 93.3 FM, Corandes 101.3 FM y Kandela 98.3 FM» ( https://ipysvenezuela.org/alerta/12-medios-afectados-conatel-la-delincuencia-agosto/ ), ante ello uno se preguntaba y no deja de preguntarse: ¿por qué tanto ensañamiento contra el pueblo de tovareño y sus medios plurales de comunicación?, ya que con esta orden de censura quedaron activas las televisoras locales: Tovareña de Televisión (TTV) y la Televisora Comunitaria de Bailadores (TVCB), cuyos propietarios -ya que son más privadas y particulares que comunitarias- nunca han podido mantener ni emular las programaciones y profesionalismo de TCT y ZeaTV o es que la única razón válida para mantener un medio televisivo o de radio es la incondicionalidad y mediocridad ante quienes ostentan el poder. Nadie va a venir a decir ahora que estas otras televisoras comunitarias no son más de lo mismo y que su programación no pasa de ser una repetición de los canales del Estado, películas comerciales, noticias mediatizadas y malas transmisiones en vivo. Pueden tener todos los equipos del mundo, los más novedosos, pero les falta lo más importante la creatividad, entusiasmo y sentido común. Es triste ver a algunos animadores de los espectáculos de calle corriendo detrás del gobernador y demás autoridades para decir aquí estamos rodilla en tierra.

Ese no es ni debe ser el papel de los medios comunitarios, es crear contenidos locales, visibilizar el emprendimiento y talento vernáculo de nuestra gente. Mantener informado sobre el acontecer local, los medios de producción y ser una ventana abierta a la participación ciudadana. Aunque parezca extraño lo que voy a decir, en TCT y ZeaTV había más amplitud, diversidad de programación y apoyo a los nuestro, que en las televisoras que dicen ser comunitarias, pero que en el fondo son más particulares y personalistas que las privadas. En las comunitarias sólo manda y tiene protagonismo el cacique de la tribu, que siempre anda disfrazado.

De acuerdo a las informaciones del momento la decisión contra TCT obedeció a la falta de documentos en el expediente de habilitación, lo mismo sucedió con el canal ZeaTV y las estaciones de radio FM Corandes 101.3 FM, SKY 95.3 y Campesina 93.3, a esta última fue peor hasta le incautaron los equipos. La razia fue total, en 48 horas CONATEL sacó del aire dos canales de TV y tres emisoras de Radio, aunque algunas bajaron el cogote. Ahora ¿qué tenían en común la mayoría de esos cinco medios de comunicación comunitarios? …su lucha por la democracia en Venezuela y la denuncia constante contra la ineficacia y la ineficiencia de un gobierno local y regional completamente de espaldas al pueblo tovareño que clamaba y sigue clamando por soluciones más que maquillaje y que se le respete el derecho constitucional de sus ciudadanos a estar informados y a la libre protesta.

Hay algo notorio de resaltar y era que las flamantes autoridades del PSUV del momento hacían campaña en TCT y ZeaTV, muchos llegaron a ocupar cargos de elección popular gracias a la audiencia de estos medios, pues debido a la incompetencia de los canales televisivos oficialistas: TvCB y Tovareña de Televisión no les quedaba de otra. Esa es la historia y porque ocultarla, con la verdad ni temo ni ofendo. Si revisamos objetivamente los medios de ambos lados mucho de lo que se acusaba a TCT y ZeaTV estaba y sigue estando más latente del lado del dedo acusador a pesar de manejar incontables recursos y contar con mejores equipos, pero la creatividad, el ingenio y la credibilidad no se compra con dinero, se logra con el trabajo, el esfuerzo del día a día y el profesionalismo.

Más que tanto papeleo CONATEL debería implementar un programa de alfabetización para sus locutores habilitados, donde aprendan a leer; más que incondicionalidad deben exigir que al menos sepan leer, es triste ver los noticieros locales y a sus locutores balbuceando las palabras. Lo único que nos mantiene en cabina es la internet, sin internet o chuleta en mano se pondrían a llorar o rezar una Ave María. Actualmente Tovar cuenta con 45 nuevos licenciados en comunicación social, egresados en su mayoría de la UBV – Misión Sucre, que reunidos en todos juntos en una mesa de trabajo son incapaces de redactar el encabezado de un artículo y menos hacer un reportaje. Lo fundamental es la calidad y no la cantidad, a las universidades no las podemos convertir en simples fábricas de chorizos.

Lo que sucedió en Tovar hace 5 años simplemente fue un pase de factura y una retaliación política contra algunos medios y comunicadores sociales que no pudieron comprar, era un punto de honor para un ex gobernador que hoy deambula sin que nadie le pare bolas, el alcalde del momento y su combo también desaparecido. ¿Qué ganaron con silenciar a TCT, un medio que siempre estuvo del lado de la verdad y de los intereses del pueblo?, acaso las televisoras comunitarias que alegremente celebraron el cierre han servido para algo… No fue más que su mejor demostración de intolerancia política y la más elocuente muestra de la incompetencia para dirigir, consolidad y proyectar una gestión a través de sus medios comunitarios, porque en definitiva son privados o al menos nos privan de nuestro derecho a informar. No son más que un juguete caro en manos de aprendices del oficio o sin oficio.

Más temprano que tarde TCT volverá y muchos de quienes apostaron y fueron coparticipes de su cierre serán nuestros mejores teleacudientes y financistas. La Televisora Cultural de Tovar (TCT) volverá con sus programas: Sin Edición (En Vivo), Música, cultura y deportes, el noticiero TCT, mañanas infantiles, Entérese con Leo, Hablemos de tauromaquia, Sones de mi tierra (con grupos en vivo), El Baúl de mi pueblo, Visión de campo, Curucuteando, Salud, Crónicas de Tovar, Deportes TCT, Programas de opinión, Usted puede cambiar su vida, Dialogo en comunidad; Gestión al día con la alcaldía de Zea, Cine en casa y Conciertos por TCT; mientras que quienes ahora se ufanan de ser lo que no son ni nunca fueron pasaran al degredo, aunque en lo personal les deseo lo mejor y que sigan en el aire por siempre para que sus directores demuestren de que están hechos y cuál es su real capacidad para trabajar en la adversidad, es muy fácil ser unos mantenidos del Estado.

Lo importante es que no lograron callarnos, se equivocaron quienes creían que con cerrar a TCT nos iban a callar, ahora es que hay «tabaco debajo de la vejiga» y medios digitales para seguir denunciando la pésima gestión de algunos alcaldes que se creen reposteros y brochas gordas. Nuestra lucha o al menos la mía no es «por ahora» es por siempre. TCT es y seguirá siendo «La televisión que Tovar se merece», gústale a quien le guste y duélale a quien le duela. Feliz cumpleaños 22 TCT y a pesar de los 5 del cierre con seguridad celebraremos los 25 de puertas abiertas y de fiesta con sabor a pueblo. Mi primer programa de reapertura será un auto Baúl de mi pueblo, seguido de Sones de mi tierra y para finalizar un Punto de cuenta para quienes no dan cuenta a nadie.

(*)Director de TCT hasta el 2005

